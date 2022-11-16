【搶人才】過去3年近1萬名非本地畢業生取得香港居留權　蔡若蓮：適時優化措施

▲ 教育局公布過去3年有近萬名非本地畢業生透過IANG留港後，最終取得香港居留權。（資料圖片）

教育局今日（16日）公布，過去3年有近1萬人透過「非本地畢業生留港／回港就業安排」（IANG）留港後，最終取得香港居留權，每年受惠人數超過3,000人。

教育局局長蔡若蓮回覆立法會議員陳仲尼書面質詢，公布過去3年合共有12,912人根據安排獲批「首次延期逗留申請」，2019年成功申請人數多達4,992人，疫情後逐年下降，2020年減至4,704人，2021年更只有3,216人，兩年跌幅達35.6%；至於根據安排留港而最終取得居留權的非本地畢業生人數，2019至2021年合共有9,789人，3年先後分別有3,223人、3,117人及3,449人取得居留權，則未呈跌勢。

蔡若蓮表示，本港專上院校一直透過不同渠道協助非本地學生規劃畢業後的發展，包括留港持續進修或工作，受惠者包括各獎學金獲獎學生，院校亦會提供相關就業和實習培訓機會等支援，鼓勵非本地生畢業後留港工作。她續說，政府會持續檢視各項措施成效，並在有需要時考慮優化，以吸引非本地畢業生留港發展。

根據IANG留港的非本地畢業生可於為期1年的首次逗留期限屆滿時，以「2-2-3年」模式申請延長留港期限，提出申請時須已在港獲得聘用。

IANG本身不設配額，特首李家超上月發表的施政報告提出放寬安排，將逗留期限由1年延長至2年，並試行擴展安排至本港大學大灣區校園畢業生。

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責任編輯：馮琪雅