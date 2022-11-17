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【時尚穿搭】2022年秋冬必備人氣毛毛拖鞋推介　毛絨單品塑造高級時髦品味穿搭

休閒消費 13:24 2022/11/17

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即睇5大時裝品牌的秋冬款拖鞋推介。

踏入秋冬季，大家對拖鞋的熱度仍未減退，而不少品牌亦推出顏色好看又設計時尚的毛毛拖鞋。如果你仍然心大心細，未知應該入手哪一對的話，即睇TOPick為你精選5大時裝品牌的秋冬款拖鞋。

最新影片推介

Hermès Oran Sandal in woolskin  (價格:HK$6,727起)

Hermès Oran Sandal 拖鞋，價格:HK$6,727起。(圖片來源: Hermès 官網)

作為愛馬仕忠粉的你，應該對ORAN拖鞋不陌生。以品牌字母的H標誌為鞋面設計，特別採用縫線包邊處理，辨識度十足。而踏入冬季，除保留經典H標誌之外，材質更換上奢華又溫暖羊毛面料，搭配黑色皮革鞋底。為免羊毛皮因走動而接觸到地面，品牌更將鞋跟輕微地提高了高度。除有泰迪熊棕、桃粉色及經典黑3種配色之外，更推出橙色、湖水綠等顏色，絕對是可愛吸睛單品。

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Prada Terrycloth sandals (價格:HK$7,900)

毛巾布拖鞋配有魔術貼粘扣飾帶，讓人感到活動自如的彈性和舒適感。鞋面綴有標誌性的琺瑯三角形徽標，配上粉嫩的顏色，十分搶眼。

Bottega Veneta Resort Mule (價格:HK$8,100)

Resort Mule拖鞋有3種顏色可選。(圖片來源:Bottega Veneta 官網)

品牌用羊毛打造出宛如絨毛玩偶外型的穆勒鞋拖鞋，通過剪羊毛的技巧，讓整雙鞋的外型變得超獨特。加上鞋底厚度有3.5厘米高，就不用擔心羊毛因走動而接觸到地面。官網上有白色、紅色及紫色可選，適合不同風格造型的女生。

    點擊圖片放大
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DIOR DWAY (價格:HK$9,300)

蜜糖色羊毛皮款式為 Dior Chez Moi 限定系列的作品之一。 Dway拖鞋鞋面繡有辨識度極高的CHRISTIAN DIOR PARIS標誌刺繡，配以符合人體工學設計EVA厚身鞋底。設計既時尚精緻又保暖，而且十分易穿脫，舒適度高。

LV PASEO FLAT COMFORT SANDAL (價格:HK$14,000)

LV PASEO FLAT COMFORT SANDAL。(圖片來源:LV官網)

Paseo平底拖鞋以毛絨的初剪羊為面料，配上對比色的LV Initials標誌及Monogram花卉圖案。金色搭扣刻有Louis Vuitton標誌，配上卡其綠色的羊毛，十分有時尚感。拖鞋以羊毛包覆鞋墊位置，輪胎紋鞋底以柔軟輕便的橡膠製造，保暖又時尚。

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責任編緝：張懿慧

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