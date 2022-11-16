【提早退休】處理數宗販毒案被指犯錯　高院女法官金貝理明年8月提早退休

▲ 早前被上訴庭指犯錯及引致司法不公的高院法官金貝理，將於明年8月提早退休。（資料圖片）

日前終審法院就高院外籍法官金貝理終止1項販毒案判決作出判決，質疑法官犯錯，裁定律政司上訴得直。法官金貝理早前另涉處理兩宗販毒案時，裁定兩名被告毋須答辯，無罪釋放，被上訴庭指犯錯及引致司法不公。年屆66歲的金貝理早於8月份已通知終審法院首席法官，將於2023年8月提早退休。

司法機構發言人回覆TOPick記者查詢時表示，高等法院原訟法庭法官金貝理根據《司法人員(延展退休年齡)(修訂)條例》的規定，選擇了延展退休年齡至70歲。

發言人表示，根據《退休金利益(司法人員)條例》的規定，在1987年7月1日或之後受聘、並受延展退休年齡安排規限的高等法院法官，可於年屆65歲或之後自願提早退休。法官金貝理按照有關條例，於2022年8月初已通知終審法院首席法官，將於2023年8月提早退休。

高院法官金貝理早前處理外籍男涉販毒案時，提出以「案中案」處理控辯雙方已同意的手機內之Whatsapp證據，最終以調查人員處理不當為由拒絕呈堂，涉案人基於審訊不公，申請終止聆訊亦獲批。法官於律政司表明將上訴至終院後，仍批准涉案人保釋。律政司早前向終院提出訴，質疑法官處理方式，終院裁定上訴得直，指原審法官做法侵犯陪審團的職能，錯誤批准終止聆訊及保釋。

早前法官金貝理另涉處理兩宗販毒案時，裁定涉案人士毋須答辯，其中1案中陪審團更因此向法官提出疑問。律政司早前提出上訴，上訴庭裁定原審法官犯錯，並引致司法不公。

資料顯示，法官金貝理於1956年在英格蘭出生，她於1982年及1986年，分別在英國公開大學取得經濟學文學士學位及雷丁大學取得法學士學位，她於1990年在英國倫敦大學國王學院取得法學碩士學位。於1987年及2000年，她分別於英格蘭及威爾斯和香港獲大律師資格，至2013年於本港獲委任為資深大律師，並於1988年至2015年期間私人執業。

2015年2月，時為資深大律師的金貝理，曾於南丫海難事件中代表「海泰號」船長黎細明，案件經審訊後黎被裁定39項誤殺等罪成，判監8年。同年4月起，金貝理獲委任為高院原訟法庭暫委法官，至2016年5月獲正式委任為原訟庭法官。

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記者：林育慧