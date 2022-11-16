《出貓特攻隊》團隊製作喜劇《神速特攻隊》　入場前4大重要備忘

▲ 《神速特攻隊》

由《無痛斷捨離》導演納華普譚容格坦拿列執導喜劇《神速特攻隊》，由《愛情攻防戰》新生代型人Nat及《大佬可以退貨嗎？》混血女神Yaya合演，影片將於明天（11月17日）在香港上映，現率先介紹電影4大看點，請大家幫忙多多介紹。謝謝！

1.大量彩蛋向經典致敬

《神速特攻隊》英文片名《Fast & Feel Love》，擺明戲謔《狂野時速》系列（Fast & Furious）。除戲名外，原來電影有更多玩嘢元素向其他電影致敬。

戲中有大量橋段向《星球大戰》、《救參96小時》、《殺神John Wick》、《上流寄生族》同DC宇宙等膾炙人口的電影爆笑致敬，連配樂同運鏡都充滿動作片的味道，泰式喜劇配荷里活式製作，觀眾要落足眼力搵電影彩蛋。

2.仙氣混血女神主演

《大佬可以退貨嗎？》演妹妹的Yaya在《神速特攻隊》飾演完美女友小潔，為成就男友阿高做疊杯世一的夢想而甘願做足10年「阿四」，燃燒自己青春。

Yaya是挪威和泰國混血兒，是泰國最紅的女星之一兼「國民甜心」，她是首位得到Friend of Louis Vuitton稱銜及登上US Vogue的泰國女演員。她不僅會說泰語、英語、挪威語、法語及西班牙語，亦懂小提琴、鋼琴、騎馬及射擊等。

她的圈中男友Nadech亦是泰國巨星，是泰國最年輕的影帝，Yaya果然在戲裡戲外都是完美女神。

3.《出貓特攻隊》團隊聯合 《無痛斷捨離》導演

《神速特攻隊》由《出貓特攻隊》團隊製作，至於今次導演納華普譚容格坦拿列曾執導過《無痛斷捨離》及《戀愛病發》，均口碑不俗。

導演表示，原來上一套作品《無痛斷捨離》及今次的《神速特攻隊》都是以自身經歷作靈感：「我拍了10年電影，今次我要做之前未做過的東西，我一直想嘗試拍動作片。我寫的劇本源於我的經歷，好像上一套《無痛斷捨離》，我在新年期間執屋找到前度的物品，猶豫應否交回結前度。現在我有間屋，好多瑣碎事我仍在學習中，而我發現日常生活遇到的問題就像動作片一般。這是一次新的創意爆發，動作、搞笑、浪漫、劇情共冶一爐。」

4.可能是世上唯一講疊杯的電影

導演Nawapol過往的作品都是劇情片，今次導演突然戲路一轉想挑戰拍體育競技電影，他透露：「我的想法是，主角要跟速度有關，最初諗過拍最簡單的『短跑』，之後諗過『扭計骰』、『轉筆』，但一見到疊杯我就『嘩！這個運動太超現實喇』最後就選擇了拍競技疊杯。」

競技疊杯或速疊杯，源自80年代美國加州，比賽規則好簡單，就是將固定數量的杯疊高，然後將杯還原，最快做完整套動作的選手就算嬴。所以，這項運動比的是速度，比賽往往在一刻之間定勝負。

這項運動於世界各地流行起來，更成立了「世界競技疊杯運動協會」協會，舉辦官方錦標賽，參加者來自世界各地。

雖然如此，競技疊杯在香港或其他地方都不是主流運動，《神速特攻隊》可能是世上唯一一套講競技疊杯的劇情片。

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