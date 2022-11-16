【酒店轉青年宿舍】申請人月薪2.5萬內　最多住5年、租金最多同區6成

▲ 政府研究將酒店或旅館轉作青年宿舍，入住者須月薪2.5萬內，最多住5年，租金上限同區6成。（資料圖片）

《施政報告》宣布擴大「青年宿舍計劃」，資助非政府機構租用酒店和旅館房間轉作青年宿舍，目標是在5年內提供額外約3,000個宿位。民政及青年事務局今日公布細節，申請人必須是18至30歲的在職青年，月薪2.5萬內，資產不得超過38萬港元，社區服務時數為每年400小時；租金不多於同區住宅市價6成，單人房面積建議不小於10至15平方米。

當局今日向酒店、旅館及非政府機構簡介計劃詳情，有酒店業界引述會議內容指，計劃須非政府機構自行尋找酒店或旅館與合作推出青年宿舍，為期5年，

租金上限是區內面積相若單位租金的6成，提供的單人房及雙人房面積，應不小於10至15平方米及15至20平方米，政府會優先考慮可整幢出租的酒店。

至於租住青年須介乎18至30歲，每月收入上限2.5萬元，在港不得擁住宅物業，資產不得多於38萬元，要簽1年死約、1年生約，申請青年在租用期間，每年做400小時社會服務，每周最少4小時。

香港中旅維景國際酒店管理有限公司董事張琪騰表示，對計劃有興趣，但要再考慮，認為租用期5年過長，認為疫情後業界復蘇可能會想多做旅客生意。香港青年聯會主席楊政龍引述官員指，宿舍清潔等工作由非政府組織負責，又須為租用青年舉行生涯規劃講座及康樂活動等。

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記者：陳麗娜