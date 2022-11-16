  • 24°C
香港時間 : 20221116日 (週三) 21:43
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒店轉青年宿舍】申請人月薪2.5萬內　最多住5年、租金最多同區6成

社會 20:29 2022/11/16

分享：

分享：

熱門 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

政府研究將酒店或旅館轉作青年宿舍，入住者須月薪2.5萬內，最多住5年，租金上限同區6成。（資料圖片）

《施政報告》宣布擴大「青年宿舍計劃」，資助非政府機構租用酒店和旅館房間轉作青年宿舍，目標是在5年內提供額外約3,000個宿位。民政及青年事務局今日公布細節，申請人必須是18至30歲的在職青年，月薪2.5萬內，資產不得超過38萬港元，社區服務時數為每年400小時；租金不多於同區住宅市價6成，單人房面積建議不小於10至15平方米。

當局今日向酒店、旅館及非政府機構簡介計劃詳情，有酒店業界引述會議內容指，計劃須非政府機構自行尋找酒店或旅館與合作推出青年宿舍，為期5年，

租金上限是區內面積相若單位租金的6成，提供的單人房及雙人房面積，應不小於10至15平方米及15至20平方米，政府會優先考慮可整幢出租的酒店。

至於租住青年須介乎18至30歲，每月收入上限2.5萬元，在港不得擁住宅物業，資產不得多於38萬元，要簽1年死約、1年生約，申請青年在租用期間，每年做400小時社會服務，每周最少4小時。

香港中旅維景國際酒店管理有限公司董事張琪騰表示，對計劃有興趣，但要再考慮，認為租用期5年過長，認為疫情後業界復蘇可能會想多做旅客生意。香港青年聯會主席楊政龍引述官員指，宿舍清潔等工作由非政府組織負責，又須為租用青年舉行生涯規劃講座及康樂活動等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【青年發展】民青局舉行線上諮詢會　今年底公布首份《青年發展藍圖》
15:53 2022/10/14
【青年發展】民青局舉行線上諮詢會　今年底公布首份《青年發展藍圖》
【施政報告2022】鄧炳強：23條立法須詳細研究近期國際事件　散播謠言「洗腦」可引起對政府不信任
18:45 2022/10/20
【施政報告2022】鄧炳強：23條立法須詳細研究近期國際事件　散播謠言「洗腦」可引起對政府不信任
【越野定向】圖出山野中銀人壽慈善賽今舉行　青少年參加人數為歷屆之冠
16:21 2022/11/13
【越野定向】圖出山野中銀人壽慈善賽今舉行　青少年參加人數為歷屆之冠

你可能感興趣

【青年發展】民青局舉行線上諮詢會　今年底公布首份《青年發展藍圖》
15:53 2022/10/14
【青年發展】民青局舉行線上諮詢會　今年底公布首份《青年發展藍圖》
【施政報告2022】鄧炳強：23條立法須詳細研究近期國際事件　散播謠言「洗腦」可引起對政府不信任
18:45 2022/10/20
【施政報告2022】鄧炳強：23條立法須詳細研究近期國際事件　散播謠言「洗腦」可引起對政府不信任
【越野定向】圖出山野中銀人壽慈善賽今舉行　青少年參加人數為歷屆之冠
16:21 2022/11/13
【越野定向】圖出山野中銀人壽慈善賽今舉行　青少年參加人數為歷屆之冠
民政及青年事務局 疫情 物業 青年宿舍 香港 服務 酒店 施政報告

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
今日 12:22
【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
【明星豪宅】黎諾懿從劏房進駐過億何文田豪宅　「5億駙馬」結婚8周年晒夫妻恩愛
13:52 2022/11/15
【明星豪宅】黎諾懿從劏房進駐過億何文田豪宅　「5億駙馬」結婚8周年晒夫妻恩愛
【男人之苦】港男陰莖平均11.19cm全球倒數第5！　醫生 : 非愈長愈好
16:07 2022/11/15
【男人之苦】港男陰莖平均11.19cm全球倒數第5！　醫生 : 非愈長愈好