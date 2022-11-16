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【中西醫協作】兩名內地中醫專家抵港交流　將研究治療新冠重症病人中西醫協作模式

社會 20:34 2022/11/16

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醫院管理局主席范鴻齡（左二）和行政總裁高拔陞（左一）今日與主任醫師謝東平（右二）和副主任醫師吳廣平（右一）會面。（醫管局提供）

醫院管理局今日（16日）宣布，「大灣區中醫訪問學者計劃」的兩位內地資深中醫專家已經抵港，並已取得香港中醫藥管理委員會的有限制註冊，會以「訪問學者」身分，首階段於伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院研究治療新冠重症病人的中西醫協作模式，並為培訓本港中醫師提供臨床指導。
 
有關項目計劃為期約1年。內地有關單位早前已提名3位中醫專家，現時先行派出重症醫學科的主任醫師謝東平和副主任醫師吳廣平到港，他們均曾於年初隨同內地援港醫療隊來港協助香港醫護抗疫。
 
醫管局主席范鴻齡今日與兩位專家會面，他說，兩位醫師都是治療新冠病人的專家，對使用中醫藥治療重症病人特別有經驗，期望今次交流可進一步提升本港中醫師在治療新冠重症方面的臨床水平和能力，並為醫管局在發展中西醫協作服務的方向提供經驗。他又表示，醫管局會繼續把握大灣區發展機遇，加強香港和內地醫療服務的融合。
 
醫管局指，目前正努力籌備其他交流項目，包括「大灣區醫生交流計劃」、「大灣區專科護理知識交流計劃」和「大灣區放射技師交流計劃」，預計有關計劃將會在今年底至明年初陸續展開。

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責任編輯：黃悅晴

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