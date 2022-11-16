新城市廣場草泥馬「癒」悅聖誕　15處打卡位連遊戲萌爆登場

新城市廣場及HomeSquare將由即日至2023年1月2日攜手打造【草泥馬「癒」悅聖誕 • The Healing Christmas In Town】，逾百隻軟萌可愛的草泥馬「降生」兩大商場，與你探索15大夢幻又療癒感十足的節日打卡景點，當中新城市廣場1期7樓星光花園聖誕燈飾載譽回歸，以秘魯彩虹山為靈感打造逾2萬呎戶外星光打卡裝置，在過百萬顆璀璨燈光下擁抱巨型草泥馬們的溫暖祝福。

而1期1樓羅馬圓型獻技場則上演巨人版草泥馬聖誕樂園，4大粉色系打卡位兼巨人版嘉年華遊戲傳播療癒歡樂；3樓戶外平台將營造飄雪聖誕，進入3大全透明星空帳篷，猶如置身水晶球內享受室外泡泡紛飛的難得「雪景」，更可與聖誕老人合照，感受節日浪漫氛圍。

HomeSquare 1樓中庭也搖身一變成為草泥馬聖誕小鎮，在與Metahome共同搭建的6米高溫馨水晶小窩裏瘋狂自拍，更可與鎮上草泥馬大玩遊戲！加上一系列草泥馬主題DIY聖誕工作坊，以及年度感謝祭Just Buy Weeks超級禮遇，絕對讓今個冬天迅速升溫，把全城迷得「暈駝駝」！

▲ 新城市廣場1樓羅馬圓型獻技場，草泥馬聖誕樂園4大打卡位。

星光花園幻變港版彩虹山

全球約有300萬隻草泥馬，當中9成都生活在秘魯和智利的高原上，想和漫山遍野的可愛草泥馬近距離接觸，現在不用飛到南半球，因為新城市廣場今個聖誕以秘魯彩虹山及草泥馬為設計靈感，成港版式的冬日粉色系彩虹山秘景，與大家共度療癒感十足的聖誕。

商場1期7樓星光花園以過百萬顆璀璨燈光打造出6大浪漫星光打卡位，當中包括2米高巨型草泥馬棲身的「星河映湖」、由兩排草泥馬夾道相迎的「紫醉星橋」、迷你國度「袖珍彩虹山」、草泥馬最愛的美食「黃金玉米田」，以及秋冬美景「銀杏步道」和「玫瑰花園」，讓大家在璀璨燈光的擁抱下享受最溫暖療癒的節日！

▲ 新城市廣場3樓戶外平台，浪漫星空水晶球共賞飄雪。

草泥馬聖誕樂園

聖誕節怎少得熱鬧的嘉年華遊戲？新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場將變身為草泥馬聖誕樂園，並融合巨人版草泥馬聖誕嘉年華遊戲，打卡之餘更有體驗式娛樂，充份展現療癒感。

全場佈置以柔和粉色系配以圓形波點及線條為設計主軸，中間焦點為3米高的草泥馬及巨型聖誕球，充滿動感，置身其下有如走進巨人國度，饒有趣味，而周遭則襯托著大大小小毛茸茸的草泥馬，超萌感十足。

新城市廣場今次更特別將巨人版嘉年華遊戲融入聖誕裝置中，將每個打卡位變成有趣的互動遊戲，包括「搖搖草泥馬」、千呎「草泥馬推彩虹」、「草泥馬推保齡」及5米高的「草泥馬瀡滑梯」，以傳播療癒歡樂。

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