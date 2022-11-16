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P1X3L借新歌答謝支持　Phoebus+George+Marco承諾多見粉絲

娛樂 18:00 2022/11/16

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P1X3L推出全新單曲《Wherever You Are》。

P1X3L推出全新單曲《Wherever You Are》，詐聽之下以是「冧豬」情歌，其實是三子憑歌寄意，感激Puzzle（P1X3L fans稱呼）一直以來的愛戴與支持，而且互相守護，歌詞唱著：「Wherever you are/傷感拋開/對你擁護的愛 一世都未改」相信Puzzle都收到晒！

《Wherever You Are》MV充滿青春氣息，三子與女主角遊歷不同地方，先在天台佈置小天地嬉戲追逐，又玩枕頭大戰漫天羽毛畫面相當唯美。

另外，Phoebus帶女主角手牽手滾軸溜冰，又到籃球場談心；Marco帶女主角到畫室一起創作，感受文藝氣息；而George則帶女主角到貨櫃場探險，表達與Puzzle之間互相守護，一起探索前面未知的路途。

原來今次《Wherever You Are》MV的女主角是位「真．素人」，就如各位Puzzle一樣，所有互動都是發自內心的真摯情感。

P1X3L希望可以與一眾Puzzle互動，在將來在不同場合都有緊密的接觸，而Phoebus更特意加入滾軸溜冰場口，因為他希望日後都可以舉辦同樣活動與Puzzle見面。

P1X3L希望藉歌曲答謝Puzzle支持：「想藉着這首新歌特別多謝我們的粉絲，希望Puzzle知道，除了他們守護P1X3L之外，我們同樣在守護他們。我們承諾會陪伴大家走更遠的路，路上並不會孤單，因為有彼此的相伴。」

最新影片：

撰文 : TOPick柴犬出動

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