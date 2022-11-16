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【強制檢測】44處納強檢　將軍澳東港城、南豐廣場、荃灣海濱花園、青衣盈翠半島、天水圍嘉湖山莊等上榜【附名單】

社會 21:28 2022/11/16

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有關市民須在11月17日或11月18日進行檢測。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月10日至11月16日期間，曾身處44個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月17日或11月18日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 粉嶺祥華邨祥智樓
  • 粉嶺花都廣場 10 座
  • 上水清河邨清潤樓
  • 大埔大埔廣場宜富閣
  • 沙田溱岸 8 號 2 座
  • 油塘油美苑淑美閣
  • 油塘油美苑澤美閣
  • 觀塘安泰邨恒泰樓
  • 牛頭角牛頭角下邨貴亮樓
  • 茶果嶺麗港城 25 座
  • 牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍 1 座
  • 土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑
  • 新蒲崗衍慶街 34-58 號衍慶大廈
  • 九龍城東匯邨匯心樓
  • 紅磡黃埔花園綠榕苑 2 座
  • 何文田常樂街 3 號冠熹苑
  • 荔枝角清麗苑麗康閣
  • 深水埗麗閣邨麗萱樓
  • 葵涌葵翠邨碧翠樓 
  • 荃灣海濱花園海雅閣
  • 荃灣海濱花園海珊閣
  • 荃灣荃威花園 L 座
  • 青衣海欣花園 3 座
  • 青衣盈翠半島 8 座
  • 將軍澳慧安園 2 座
  • 將軍澳南豐廣場 3 座
  • 將軍澳東港城 2 座
  • 堅尼地城堅彌地城海旁 38號堅城中心
  • 鴨脷洲海怡半島怡雅閣
  • 香港仔香港仔中心美光閣
  • 鰂魚涌英皇道 995 號寶利大廈
  • 柴灣富景花園 8 座
  • 柴灣富景花園 9 座
  • 柴灣杏花邨 27 座
  • 柴灣宏德居德祿樓
  • 屯門御半山 2A 及 2B 座
  • 元朗水邊圍邨盈水樓
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居 6 座
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居 2 座
  • 馬鞍山錦英苑錦義閣
  • 馬鞍山聽濤雅苑 8 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 東涌滿東邨滿康樓
  • 大埔大埔中心 4 座及 5 座
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓高座及低座

【TOPick診症室】35歲女患糖尿病掉以輕心　醫生列6大病徵: 多無跡可尋

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責任編輯：黃悅晴

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