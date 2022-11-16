【強制檢測】44處納強檢 將軍澳東港城、荃灣海濱花園、柴灣富景花園、屯門御半山等上榜【附名單】
社會 21:28 2022/11/16
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月10日至11月16日期間，曾身處44個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月17日或11月18日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 粉嶺祥華邨祥智樓
- 粉嶺花都廣場 10 座
- 上水清河邨清潤樓
- 大埔大埔廣場宜富閣
- 沙田溱岸 8 號 2 座
- 油塘油美苑淑美閣
- 油塘油美苑澤美閣
- 觀塘安泰邨恒泰樓
- 牛頭角牛頭角下邨貴亮樓
- 茶果嶺麗港城 25 座
- 牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍 1 座
- 土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑
- 新蒲崗衍慶街 34-58 號衍慶大廈
- 九龍城東匯邨匯心樓
- 紅磡黃埔花園綠榕苑 2 座
- 何文田常樂街 3 號冠熹苑
- 荔枝角清麗苑麗康閣
- 深水埗麗閣邨麗萱樓
- 葵涌葵翠邨碧翠樓
- 荃灣海濱花園海雅閣
- 荃灣海濱花園海珊閣
- 荃灣荃威花園 L 座
- 青衣海欣花園 3 座
- 青衣盈翠半島 8 座
- 將軍澳慧安園 2 座
- 將軍澳南豐廣場 3 座
- 將軍澳東港城 2 座
- 堅尼地城堅彌地城海旁 38號堅城中心
- 鴨脷洲海怡半島怡雅閣
- 香港仔香港仔中心美光閣
- 鰂魚涌英皇道 995 號寶利大廈
- 柴灣富景花園 8 座
- 柴灣富景花園 9 座
- 柴灣杏花邨 27 座
- 柴灣宏德居德祿樓
- 屯門御半山 2A 及 2B 座
- 元朗水邊圍邨盈水樓
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居 6 座
- 天水圍嘉湖山莊景湖居 2 座
- 馬鞍山錦英苑錦義閣
- 馬鞍山聽濤雅苑 8 座
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 東涌滿東邨滿康樓
- 大埔大埔中心 4 座及 5 座
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓高座及低座
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責任編輯：黃悅晴