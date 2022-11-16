【強制檢測】44處納強檢　將軍澳東港城、荃灣海濱花園、柴灣富景花園、屯門御半山等上榜【附名單】

▲ 有關市民須在11月17日或11月18日進行檢測。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月10日至11月16日期間，曾身處44個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月17日或11月18日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

粉嶺祥華邨祥智樓

粉嶺花都廣場 10 座

上水清河邨清潤樓

大埔大埔廣場宜富閣

沙田溱岸 8 號 2 座

油塘油美苑淑美閣

油塘油美苑澤美閣

觀塘安泰邨恒泰樓

牛頭角牛頭角下邨貴亮樓

茶果嶺麗港城 25 座

牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍 1 座

土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑

新蒲崗衍慶街 34-58 號衍慶大廈

九龍城東匯邨匯心樓

紅磡黃埔花園綠榕苑 2 座

何文田常樂街 3 號冠熹苑

荔枝角清麗苑麗康閣

深水埗麗閣邨麗萱樓

葵涌葵翠邨碧翠樓

荃灣海濱花園海雅閣

荃灣海濱花園海珊閣

荃灣荃威花園 L 座

青衣海欣花園 3 座

青衣盈翠半島 8 座

將軍澳慧安園 2 座

將軍澳南豐廣場 3 座

將軍澳東港城 2 座

堅尼地城堅彌地城海旁 38號堅城中心

鴨脷洲海怡半島怡雅閣

香港仔香港仔中心美光閣

鰂魚涌英皇道 995 號寶利大廈

柴灣富景花園 8 座

柴灣富景花園 9 座

柴灣杏花邨 27 座

柴灣宏德居德祿樓

屯門御半山 2A 及 2B 座

元朗水邊圍邨盈水樓

天水圍嘉湖山莊樂湖居 6 座

天水圍嘉湖山莊景湖居 2 座

馬鞍山錦英苑錦義閣

馬鞍山聽濤雅苑 8 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

東涌滿東邨滿康樓

大埔大埔中心 4 座及 5 座

鴨脷洲鴨脷洲邨利滿樓高座及低座

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責任編輯：黃悅晴