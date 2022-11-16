【聖誕節2022】海港城宣傳規模按年增近3成　節日期間送5萬份禮品

▲ （海港城提供）

聖誕節臨近，有商場指今年宣傳規模回復至疫情前水平，推廣費用亦比去年增加了近3成，節日期間人流預計按年上升最少5%。

「九龍倉置業有限公司」執行董事凌緣庭表示，聖誕節是香港其中一個主要消費節日，今年放寬了多項社交距離措施、包括食肆營業時間及同枱人數等，相信更多市民會買禮物及慶祝聖誕節。今個聖誕旗下商場海港城將整個宣傳規模回復至疫情前水平，推廣費用亦比去年增加了近30%，聖誕期間人流預計按年上升5至10%。

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海港城宣布於聖誕期間，繼續推出商場優惠券換領活動，聖誕期間更會連同多個商戶推出5萬份即買即送聖誕禮品；而於海港城指定童裝商戶消費亦可免費換領獨角獸主題精品。此外，海港城與不同合作夥伴推出額外現金券及海港城禮品卡獎賞。

今年海港城的聖誕裝置及活動將會全面回復至以往規模，以「我們的快樂聖誕UniChristmas」爲題將海運大廈露天廣場打造成「旋轉獨角獸樂園」。海港城於今日（16日） 舉行大型聖誕亮燈儀式並於網上同步直播，讓香港以至世界各地的朋友能一同感受香港節日氣氛。

商場活動方面，今年聖誕除了海運大廈露天廣場以旋轉獨角獸為主題的大型戶外裝飾外，場內的指定餐飲商戶亦會推出獨角獸主題食品。海港城更會將美國經典節目芝麻街帶到場內不同角落，與大家同度佳節。

「UniChristmas慈善聖誕限定店」消費獎賞活動

於聖誕期間商場及商戶舉辦多項消費獎賞及主題活動，消費指定金額除了換領Rewarding Every Day 優惠券外，更可免費獲贈獨角獸卡及聖誕禮品；於指定童裝店舖消費有機會獲贈香味掛飾盲盒；市民亦可於場內餐廳品嚐獨角獸主題飲品及美食。

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責任編輯：陳麗娜