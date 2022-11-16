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【禽流感】米埔自然護理區鳥糞樣本帶H5N1病毒　漁護署稱園區已加強清潔消毒

社會 21:35 2022/11/16

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一個從米埔自然護理區收集的鳥糞樣本驗出帶有H5N1禽流感病毒。（資料圖片）

漁農自然護理署今日（16日）表示，一個從米埔自然護理區收集的鳥糞樣本驗出帶有H5N1禽流感病毒。漁護署提醒，市民應避免接觸野生雀鳥及活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手。

香港大學公共衞生學院的研究團隊定期會進入米埔護理區，收集樣本以監測禽流感。漁護署發言人說，接獲港大通知，研究團隊11月9日收集的一批環境樣本中，一個鳥糞樣本確認驗出帶有H5N1禽流感病毒。

發言人指，護理區已加強清潔及消毒觀鳥屋、浮橋等訪客設施；護理區入口設有消毒藥水地墊，供進出的人士消毒鞋底。另外，漁護署正密切監察護理區內雀鳥的情況，並在區内張貼告示提醒公眾注意個人衞生。發言人續指，護理區3公里範圍內沒有雞場，近日亦已加強禽流感的監控工作，密切留意本地活家禽農場及批發市場的情況。

發言人提醒，市民應避免接觸野生雀鳥及活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手；如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。

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責任編輯：黃悅晴

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