【中共二十大】駱惠寧：二十大報告關於「一國兩制」的論述　在歷次黨代會報告中分量最重

▲ 特區政府今日再在政府總部，舉辦中共二十大精神分享會，中聯辦主任駱惠寧應邀出席，並作分享發言。（中聯辦圖片）

特區政府今日在政府總部，舉辦中共二十大精神分享會，中聯辦主任駱惠寧應邀出席，並上「偉大變革」、「使命任務」、「戰略機遇」、「團結奮鬥」四個關鍵詞，分享學習體會。

駱惠寧向出席者強調，面對國家新征程與香港新階段相交彙的時代背景，香港應增強歷史主動，奮進國家新征程，搶抓香港新機遇，不斷書寫自身發展和貢獻國家的新篇章。

他指出，二十大報告關於「一國兩制」的論述在歷次黨代會報告中分量最重，充分體現了「一國兩制」事業在黨和國家工作全局中的重要地位，是推動香港開啟由治及興新局面的行動指南。

他又強調，二十大報告的標題、主題和結束語都突出了「團結奮鬥」，團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路，也是香港譜寫由治及興新篇章的必由之路。

駱惠寧表示，中聯辦將繼續全力支持行政長官和特區政府當好「香港的當家人」和「治理香港的第一責任人」，一起推動二十大精神特別是對「一國兩制」事業重大部署在港落地見效，為保持香港長期繁榮穩定、實現中華民族偉大復興而團結奮鬥。

分享會上，駱惠寧向與會人員展示了二十大報告名詞解釋宣傳單張，以及脫貧攻堅成就清單、科技創新成就清單、經濟發展成就清單、近三年中央利港惠民政策清單等，受到大家歡迎。

分享會約有120人出席，包括特首李家超、司局長、行政會議成員、立法會議員、常任秘書長和部門首長，以及司法機構代表。

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責任編輯：胡偉明