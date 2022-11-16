【歐洲航班】法航明年1.9起復飛6班往來港法直航 票價大減7成至$3,996
社會 22:51 2022/11/16
入境檢疫「0+3」下，多間航空公司復飛香港，其中法國航空上周四（10日）宣布，由2023年1月9日起，恢復運營每周3班香港直飛巴黎的客運航班，連同回程一周共飛6班。
最新航班時刻表如下：
|航線
|航班號碼
|日期
|起飛時間（當地時間）
|到達時間（當地時間）
|巴黎至香港
|AF188
|周一、四、六
|23：25
|19：10（+1）
|香港至巴黎
|AF185
|周二、五、日
|22：15
|05：50（+1）
復飛首日票價3,996港元，包1件手提行李和1件個人物品（共12公斤），但不包含托運行李，較復飛直航13,430港元的最低票價，大減7成；至於再包1件23公斤托運行李，則4,401港元，較復飛直航亦大降價68%。詳細航理資訊可瀏覽法航官網。
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記者：陳麗娜