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【歐洲航班】法航明年1.9起復飛6班往來港法直航　票價大減7成至$3,996

社會 22:51 2022/11/16

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法航明年1.9起復飛6班往來港法直航，票價大減7成至$3,996。（iStock圖片）

入境檢疫「0+3」下，多間航空公司復飛香港，其中法國航空上周四（10日）宣布，由2023年1月9日起，恢復運營每周3班香港直飛巴黎的客運航班，連同回程一周共飛6班。

最新航班時刻表如下：

航線 航班號碼 日期 起飛時間（當地時間） 到達時間（當地時間）
巴黎至香港 AF188 周一、四、六 23：25 19：10（+1）
香港至巴黎 AF185 周二、五、日 22：15 05：50（+1）

復飛首日票價3,996港元，包1件手提行李和1件個人物品（共12公斤），但不包含托運行李，較復飛直航13,430港元的最低票價，大減7成；至於再包1件23公斤托運行李，則4,401港元，較復飛直航亦大降價68%。詳細航理資訊可瀏覽法航官網

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記者：陳麗娜

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