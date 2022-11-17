【修訂放寬防疫】公眾溜冰場及電影院仍須主動掃針卡　為免產生混淆政府「取消放寬」

▲ 政府修訂上周公布放寬防疫安排，公眾溜冰場及電影院仍須主動掃針卡。資料圖片

政府修訂今日(17日)起生效的新一輪經調整社交距離措施實施細節，為便利市民識別及避免實際操作時產生混淆，所有公眾溜冰場及電影院，均須就「疫苗通行證」繼續進行「主動查核」。

換言之，政府收回原定放寬不用飲食場地安排，所有公眾溜冰場和電影院，不論是否容許使用者或顧客不佩戴口罩運動或飲食，仍須按照現行要求，對顧客或使用者的「疫苗通行證」進行「主動查核」。



由明日起，下列8類處所將放寬防疫措施，對「疫苗通行證」安排將由「主動查核」改為「被動查核」，即處所掌管人無須在顧客進入有關處所時，主動檢查顧客的疫苗接種紀錄或豁免證明書，惟顧客進入有關處所仍須符合「疫苗通行證」的接種要求：



（i）遊戲機中心；

（ii）遊樂場所（包括桌球館和公眾保齡球場），但公眾溜冰場除外；

（iii）公眾娛樂場所（如主題公園、博物館等），但電影院、容許觀眾可在內飲食的表演場所除外；

（iv）會址；

（v）麻將天九耍樂場所；

（vi）活動場所；

（vii）理髮店或髮型屋；和

（viii）宗教處所。



下列4類處所的「疫苗通行證」安排亦會維持「被動查核」安排不變。當中，政府轄下街市查核顧客有否遵從「疫苗通行證」及使用「安心出行」要求的行政安排會與私營街市的相關要求看齊，即同樣作「被動查核」：



（i）商場；

（ii）百貨公司；

（iii）街市／市集；和

（iv）超級市場。



至於下列13類處所的「疫苗通行證」安排則維持「主動查核」不變，即處所掌管人有責任在顧客進入有關處所時，主動檢查顧客的疫苗接種紀錄或豁免證明書，而顧客進入有關處所同樣須符合「疫苗通行證」的接種要求：



（i）餐飲處所；

（ii）酒吧／酒館；

（iii）浴室；

（iv）健身中心；

（v）公眾溜冰場；

（vi）電影院和容許觀眾可在內飲食的表演場所；

（vii）派對房間；

（viii）美容院及按摩院；

（ix）夜店／夜總會；

（x）卡啦OK場所；

（xi）體育處所；

（xii）泳池；和

（xiii）郵輪（即「公海遊」）

責任編輯 李志強