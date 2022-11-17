【世界盃2022】3大商場免費直播64場世界盃賽事　現場遊戲有機會贏PS5+最新足球遊戲【內附連結】

▲ 3大商場免費足本播放64場2022足球盛事。（商場提供）

全球球迷期待的卡塔爾世界盃，將於11月20日（周日）正式揭幕，要捧心水球隊？梗係要高聲吶喊先至夠氣氛，睇波當然要熱鬧，去商場睇超巨型大電視，再加上打氣人聲沸騰，簡直令體內開心指數安多芬直線飈升。為了讓大家緊貼足球戰況，信和集團旗下3大商場——奧海城、屯門市廣場及荃新天地，會與Now TV合作，全程免費直播由揭幕戰至決賽共64場精彩賽事。

奧海城：可預約包廂夥友觀賽

11月20日揭幕戰當日，奧海城更會舉行大型「全城開波」派對，請來人氣歌唱組合C AllStar、ONE PROMISE，還有新世代女神嘉盈@FHProductionHK及Kylie C 鄭杞瑤，到場炒熱氣氛！由即日至12月18日，S+ REWARDS會員更可換領「睇波福袋」、花膠元貝湯水以及多款補濕急救面膜，咁就睇波都可以保住靚樣，認真貼心。

商場地下中庭位置鋪設逾3000呎人造草氈，置有座地430吋大電視全程免費直播賽事，大家猶如置身現場草地上觀看精彩球賽。而另一邊活動大堂亦有另一部430吋大電視，播放英語旁述，實行睇波無國界。

此外，商場將送出逾2000張S現金券，S+ REWARDS會員於每晩首場賽事用手機應用程式透過大電視QR Code贏取現金券。由16強賽事起，現場球迷更可以免費登記成為會員，並參與現場遊戲，有機會贏取超人氣PlayStation®5 主機連最新足球遊戲《EA SPORT™ FIFA 23》兌換碼、S現金券、5G手提電話、AirPods、Apple Watch等。

▲ 奧海城16強起，現場球迷更可以免費登記成為會員，並參與現場遊戲，有機會贏取超人氣PlayStation®5 主機連最新足球遊戲《EA SPORT™ FIFA 23》兌換碼。（商場提供）

今屆賽事，主題中庭特設OC x Now TV體驗館，球迷除了可以透過AR應用程式與心愛球星合照外，更有機會在16強賽事起預約OC x Now TV體驗館與最多5位朋友一同以包廂形式以AR應用程式同步觀看賽事，與好友一同即時分析戰況，每場賽事名額一個，先到先得，詳情參與奧海城Facebook專頁。此外，奧海城更邀請到STEM界人氣主持STEM Sir開設「STEM AR睇波團」，為一眾小朋友及家長講解AR如何在實時球賽運作及應用，以提升觀看賽事的資訊性及趣味性，並啟發小朋友如何將科技進一步應用在日常生活!



屯門市廣場：4K觀賽+肩頸腰按摩服務

屯門市廣場則擁有全港商場最大的540吋4K大電視，並首度以4K畫質足本播放，讓球迷可以清楚欣賞每位球星的一舉一動！女球迷必到特設的「Beauty Me」應援專區，專區提供一站式的星級美甲及按摩美容服務，讓姐妹們以最佳的迷人狀態，一邊歎一邊睇波！現場請來美甲師為會員提供美甲彩繪，為大家繪出靚靚圖案支持心愛球隊！商場更與OSIM合作，提供一系列肩、頸、腰按摩產品及服務，會員憑指定勳章更可以優惠點數換領「睇波褔袋」及急救護膚品。

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荃新天地：小球員足球訓練工作坊

荃新天地除了直播所有賽事之外，更與香港西甲足球學校攜手合作，於11月26日至12月18日（逢周六、日）舉辦「小球員足球訓練工作坊」，由西甲認可教練向3歲至9歲小朋友傳授基本足球技巧，提供由西班牙西甲總部提供的專業足球訓練，提升小球員的個人技術！即使毫無踢波經驗的小朋友亦可參加，培養出他們對運動的興趣！

編輯：葉翠華