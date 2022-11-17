  • 24°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 10:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界盃2022】3大商場免費直播64場世界盃賽事　現場遊戲有機會贏PS5+最新足球遊戲【內附連結】

休閒消費 09:49 2022/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

3大商場免費足本播放64場2022足球盛事。（商場提供）

全球球迷期待的卡塔爾世界盃，將於11月20日（周日）正式揭幕，要捧心水球隊？梗係要高聲吶喊先至夠氣氛，睇波當然要熱鬧，去商場睇超巨型大電視，再加上打氣人聲沸騰，簡直令體內開心指數安多芬直線飈升。為了讓大家緊貼足球戰況，信和集團旗下3大商場——奧海城、屯門市廣場及荃新天地，會與Now TV合作，全程免費直播由揭幕戰至決賽共64場精彩賽事。

奧海城：可預約包廂夥友觀賽

11月20日揭幕戰當日，奧海城更會舉行大型「全城開波」派對，請來人氣歌唱組合C AllStar、ONE PROMISE，還有新世代女神嘉盈@FHProductionHK及Kylie C 鄭杞瑤，到場炒熱氣氛！由即日至12月18日，S+ REWARDS會員更可換領「睇波福袋」、花膠元貝湯水以及多款補濕急救面膜，咁就睇波都可以保住靚樣，認真貼心。

商場地下中庭位置鋪設逾3000呎人造草氈，置有座地430吋大電視全程免費直播賽事，大家猶如置身現場草地上觀看精彩球賽。而另一邊活動大堂亦有另一部430吋大電視，播放英語旁述，實行睇波無國界。

此外，商場將送出逾2000張S現金券，S+ REWARDS會員於每晩首場賽事用手機應用程式透過大電視QR Code贏取現金券。由16強賽事起，現場球迷更可以免費登記成為會員，並參與現場遊戲，有機會贏取超人氣PlayStation®5 主機連最新足球遊戲《EA SPORT™ FIFA 23》兌換碼、S現金券、5G手提電話、AirPods、Apple Watch等。

奧海城16強起，現場球迷更可以免費登記成為會員，並參與現場遊戲，有機會贏取超人氣PlayStation®5 主機連最新足球遊戲《EA SPORT™ FIFA 23》兌換碼。（商場提供）

今屆賽事，主題中庭特設OC x Now TV體驗館，球迷除了可以透過AR應用程式與心愛球星合照外，更有機會在16強賽事起預約OC x Now TV體驗館與最多5位朋友一同以包廂形式以AR應用程式同步觀看賽事，與好友一同即時分析戰況，每場賽事名額一個，先到先得，詳情參與奧海城Facebook專頁。此外，奧海城更邀請到STEM界人氣主持STEM Sir開設「STEM AR睇波團」，為一眾小朋友及家長講解AR如何在實時球賽運作及應用，以提升觀看賽事的資訊性及趣味性，並啟發小朋友如何將科技進一步應用在日常生活!
 
屯門市廣場：4K觀賽+肩頸腰按摩服務

屯門市廣場則擁有全港商場最大的540吋4K大電視，並首度以4K畫質足本播放，讓球迷可以清楚欣賞每位球星的一舉一動！女球迷必到特設的「Beauty Me」應援專區，專區提供一站式的星級美甲及按摩美容服務，讓姐妹們以最佳的迷人狀態，一邊歎一邊睇波！現場請來美甲師為會員提供美甲彩繪，為大家繪出靚靚圖案支持心愛球隊！商場更與OSIM合作，提供一系列肩、頸、腰按摩產品及服務，會員憑指定勳章更可以優惠點數換領「睇波褔袋」及急救護膚品。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 
荃新天地：小球員足球訓練工作坊

荃新天地除了直播所有賽事之外，更與香港西甲足球學校攜手合作，於11月26日至12月18日（逢周六、日）舉辦「小球員足球訓練工作坊」，由西甲認可教練向3歲至9歲小朋友傳授基本足球技巧，提供由西班牙西甲總部提供的專業足球訓練，提升小球員的個人技術！即使毫無踢波經驗的小朋友亦可參加，培養出他們對運動的興趣！

編輯：葉翠華

相關文章

【世界盃2022】一文看清直播球賽酒店+住宿優惠　最平人均$245送手工啤加小食
16:45 2022/11/10
【世界盃2022】一文看清直播球賽酒店+住宿優惠　最平人均$245送手工啤加小食
【世界盃2022】The Mira+Mira Moon變身睇波專屬看台　租住型格客房吃喝追入球【內附連結】
13:23 2022/11/15
【世界盃2022】The Mira+Mira Moon變身睇波專屬看台　租住型格客房吃喝追入球【內附連結】
【世界盃2022】卡樂B3款新口味薯片做睇波零食　購物滿45元可參加抽獎【內附詳情】
11:17 2022/11/16
【世界盃2022】卡樂B3款新口味薯片做睇波零食　購物滿45元可參加抽獎【內附詳情】

你可能感興趣

【世界盃2022】一文看清直播球賽酒店+住宿優惠　最平人均$245送手工啤加小食
16:45 2022/11/10
【世界盃2022】一文看清直播球賽酒店+住宿優惠　最平人均$245送手工啤加小食
【世界盃2022】The Mira+Mira Moon變身睇波專屬看台　租住型格客房吃喝追入球【內附連結】
13:23 2022/11/15
【世界盃2022】The Mira+Mira Moon變身睇波專屬看台　租住型格客房吃喝追入球【內附連結】
【世界盃2022】卡樂B3款新口味薯片做睇波零食　購物滿45元可參加抽獎【內附詳情】
11:17 2022/11/16
【世界盃2022】卡樂B3款新口味薯片做睇波零食　購物滿45元可參加抽獎【內附詳情】
世界盃 奧海城 Olympian City 荃新天地 Citywalk 屯門市廣場 tmt plaza 商場活動 STEM Apple Watch 美甲

最高瀏覽

【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
12:22 2022/11/16
【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
【佛門女俠】和尚疑用手機向女子講露骨說話　翁靜晶發聲：劣幣逐良幣
14:02 2022/11/16
【佛門女俠】和尚疑用手機向女子講露骨說話　翁靜晶發聲：劣幣逐良幣
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】
19:39 2022/11/16
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】