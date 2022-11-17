【無知害人】初生嬰有黃疸遭鄰居揶揄「不乾淨」　兩孩爸怒回一句即收聲

▲ 一名初生嬰兒有黃疸，卻被鄰居揶揄「不乾淨」。

不少初生嬰兒都有黃疸問題，普遍2至3個星期就會漸漸減退。近日台灣一名兩孩爸爸在社交媒體分享，剛出生的孩子有黃疸，卻被鄰居揶揄「上輩子不乾淨」，他受不了對方的無知及出言嘲諷，回覆了一句說話，鄰居隨即收聲。

該名兩孩爸爸於facebook群組「爆怨公社」發帖文表示，第二名孩子出生後因黃疸而要覆診。近日他與妻子帶BB覆診後，遇上鄰居大媽，形容她「假借關心來酸人已經眾所皆知」。果然大媽問起他的妻子「小朋友還好嗎」，閒話家常一分鐘後便說︰

小朋友會這樣子？是不是上輩子不乾淨才會剛出生問題就這麼多。

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鄰居黑心預言惹還擊

妻子保持耐性回應，說應該不會吧。後來大媽再問，「會不會接下來更嚴重，然後小朋友怎樣了？」兩孩爸爸聽到這句話感到憤怒，便毫不客氣地回說︰

你的意思是像你那個50歲還沒出去工作過，在家啃食你們錢的兒子一樣嗎？放心！應該是很難會有人超越你兒子。

大媽聽到這句話臉色一沉離開，向其他鄰居抱怨，之後有人跟他好言相勸，請他別把鄰里關係弄得不好。他卻認為「對她這種整天有嘴說別人，沒嘴說自己的」，根本沒有和睦的鄰里關係可言。

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醫生︰黃疸一般2至3個星期減退

新生嬰兒黃疸屬常見現象，成因是由於嬰兒的肝臟未成熟，未能迅速處理過多的膽紅素，導致身體積聚過多膽紅素。而患者的皮膚及眼白會呈現黃色。

兒科專科醫生梁卓華曾表示，黃疸一般會在出生後第2至第3天出現，出世後第6至第7天是高峰期，至嬰兒出生後約2至3星期，肝臟就會逐漸成熟可有效處理膽紅素。然而，若果膽紅素過高，可能會導致黃疸上腦，阻礙腦部發展︰

膽紅素進到腦部沉積而傷及中樞神經，或會造成永久性神經功能障礙，例如認知障礙、失聰等。

據衞生署資料，若嬰兒出現黃疸現象，需確保有足夠奶量，避免脫水。由於黃疸在出生後的首數天會持續上升，因此出院後要盡快帶嬰兒到母嬰健康院，或家庭／兒科醫生跟進情形。

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責任編輯︰王明芳