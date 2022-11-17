【主僕情深】回港探望憶8年主僕情　 陳敏之與姐姐相擁而哭

▲ 經歷過唔少低潮嘅陳敏之，會用真心待人，就算幫佢打工嘅姐姐、助手同司機，敏之都話當咗佢哋係屋企人之一！

好姐姐難求，好僱主更加難求，陳敏之家傭Ah Dee曾在她家裡工作8年多，3年前回鄉結婚生B，現重返香港工作，Ah Dee假日放假便登門造訪，探望前僱主敏之，兩人不禁相擁而哭。

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陳敏之曾歷盡不少低潮期，更試過身兼父職擔起頭家，慶幸有貴人助她度過難關，所以敏之懷著一顆感恩的心對人，就算為她打工的姐姐、助手同司機，都會視他們如家人。周日(13日)，曾為她打工的姐姐Ah Dee，趁放假來探望她和兒子子樂，敏之向TOPick表示，Ah Dee曾在她家工作8年多，因要回鄉結婚生BB才離職，

跟住我請咗Ah Zo，Ah Dee喺度嘅時候，Ah Zo都喺度，有兩個姐姐，Ah Dee走咗之後，我就請咗Ah Sa，Ah Dee唔係返嚟我屋企做，我之前已經請咗另一個新姐姐，Ah Dee已經搵咗個新僱主，其實佢係嚟探我哋，我一打開門見到佢，我哋就相擁而哭，真係好開心！

敏之和Ah Dee相處了8年多，3年前離開時已經萬分不捨地讓她回家，Ah Dee也得償所願，生了一個非常精靈活潑的囝囝，

記得我都未結婚仲係拍緊拖嗰時，佢已經幫我做嘢，真係睇住我結婚生仔，我記得生子樂嗰時，佢都有喺醫院陪我過夜，所以佢已經係我屋企嘅一份子。

敏之形容當日見到Ah Dee好似發夢咁，她一點都沒變，她倆還是一樣咁好感情。

敏之除了對姐姐好之外，對助手和司機都好好，直呼「他們是我愛的人」，敏之指，兩人開始為她做事至今，已經好似家人般，

前晚我哋又喺度想當年，回想起拍《溏心風暴》的日子，一齊捱通宵一齊食西瓜，就算辛苦都係開心，因為我哋都係用個心去對人。

敏之希望有一日，他們全部都回來她身邊，做她最強的後盾。

不少網友大讚敏之是好老闆、好僱主，「好的工人+好的僱主」、「好員工好老闆，好難得有老闆會當員工係家人」、「好僱主一個好幫手，棒棒」，有網民指敏之肯定係一個超級好的僱主，見到她們的video好有愛！好感動、真情流露！

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責任編輯︰林碧洋