【MIRROR成員】登神CP將攜手現身電影首映　毛姐指電影呈現不一樣的Edan

MIRROR成員「教主」盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)自《大叔的愛》後被稱為「登神CP」,二人最近各自在社交平台分享完成音樂會、劇集的感受,其中Edan借角色抒發感受:「喺到感謝大家陪伴住德仔成長,同時亦一直陪伴住Edan成長」。

Edan、教主更將於本周五再度合體現身,相信可以充分滿足一眾粉絲對他們的掛念!

登神出席電影首映禮

由毛舜筠、謝君豪、呂爵安(Edan)、談善言、袁澧林、盧瀚霆(Anson Lo)及馮素波主演的《過時·過節》,將於本周五(18日)晚上於商場舉行首映禮。

《過時·過節》的IG專頁公佈活動詳情,並寫道:「好消息😍一眾演員將會齊齊整整出席Katch 獨家呈獻《過時·過節》首映禮🔥留意時間地點,到時見‼」

其後,Edan、教主也分別在IG限時動態中轉發帖文,寫道「see u 」、「see u all」。爵屎、神徒也在《過時·過節》的IG帖文下留言表示期待Edan、教主登場。

教主不適後首現身

在11月13日的《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》後,大會本安排欣宜與教主接受傳媒訪問,可是教主卻因胃痛不適未能受訪。

教主後來已獲經理人花姐送回家休息,並已在網上報平安。事隔5日後(即18日),就是教主自身體不適後首度現身公開活動。

另外,自MIRROR紅館演唱會事故後,12子停工兩個月,近日就曾全員出席《903 AllStar 籃球賽》、9人姿態現身叱咤記招,姜濤、柳應廷(Jer)、江𤒹生(Anson Kong)就先後出席各自主演電影的活動。

Edan分享劇後感

Edan有份主演的《季前賽》於上周五(11月11日)播映完畢,他這次極速地分享感受:

終於有時間分享吓「季前賽」嘅感受!🏀🔥



作為一個冇乜興趣又好悶嘅人,籃球絕對係我人生中除咗打機之外最大嘅興趣😎

嗰陣拍「男排」嘅時候已經日日拎住個排球當籃球射,然後不斷幻想「如果有日有得拍籃球劇就好啦」🏀

所以大概年幾前聽導演 @fen_yuen 講話想開套籃球劇我即刻狗沖話好想好想拍🐶😂

最後就真係夢想成真參演咗季前賽,在此感謝導演比哩個機會我🥹

.

人生打得最多波應該係中學嘅階段,由中一至中六,每日嘅小息、lunch break、放學都會打🥵

件校服濕完又乾,乾完又濕,次次打完就返班房對住個冷氣吹😂應該臭死哂啲同學,不過諗返又好鬼青春🌸



雖然日日都打,不過我有一個遺憾就係冇入到校隊,冇得接受專業嘅訓練同冇打過正式嘅比賽☹️

而原因就係我打波試過受傷搞到隻手骨折同埋中學成績唔好,所以媽媽就因為擔心我會再受傷同想我專心學業就唔批准我參加🥲



嗰陣都有因為呢樣嘢嘈交,我成日都喺到諗,如果嗰陣我入咗校隊,我而家應該打緊NBA☺️唉可惜了😌

所以今次有得練波打比賽真係圓咗我中學嘅嘅遺憾!

感謝 @coachfui 不遺餘力同耐心嘅教導,你真係好錫我哋!

你哋成日話我好努力狂練,咁一方面我當然要努力啦,三分唔係我強項我好驚自己會阻人收工㗎嘛🫠🫠

另外就係其實我一啲都唔覺得攰,反而覺得好開心好爽,因為終於有得練波,同埋見到自己進步係好開心好有成功感的!🥹(而家打波真係係咁射三分😂)

.

好,講返啊德仔先🦆

德仔哩個角色都係導演同編劇去度身訂造比我,所以都真係幾啱我做,自己都做得好舒服😂

而ah duck亦都係我「大叔」後再一次做返一個搞笑啲嘅角色~

咁當然關浩德嘅性格同田田係兩回事啦,佢哋經歷嘅嘢同成長都完全唔同,但自己今次都有吸收返「大叔」嗰陣嘅經驗去拿捏啊德哩個角色,唔知大家覺得有冇分別,起碼我自己今次睇返覺得冇咁尷尬先😂😂



然後都要多謝今次好多不同嘅好對手啦,特別係 @benbenyuen 哩位好慈祥嘅老豆🥰

同Ben哥合作會有種好安心嘅感覺(對上一次係娛樂風雲🫢),而且佢喺我辦公室嘅戲份幫咗我好多,同我一齊去研究亦同分享咗好多嘢比我聽🥹thank you so much love u dad❤️



當然亦有我嘅兩位豬朋狗友 @faatguu @kakisham ,次次我哋嘅場口都可以瘋狂爆肚瘋狂撞啲好好笑嘅嘢出嚟,其實我哋真係好有Chemistry!!!希望之後仲有機會一齊玩!🥳



同埋仲有啊叔啦 @louischeung2013 !🙃

喺佢身上學到好多嘢,唔止係演員嘅修養,仲有一個表演者,一個「人」嘅修養,真係一個好好嘅榜樣🌞

有親佢嘅場口都勁好玩,嗰種喺角色之間互相碰撞出嚟嘅火花真係好正好過癮!希望再有機會合作啦☺️

.

德仔經過15集後終於成長咗,終於開始搵到自己嘅方向,終於唔再做二世祖

佢未必會成功,但起碼真真正正咁踏出咗自己嘅第一步,自己主動地去搵屬於自己嘅天地

希望德仔可以順順利利,堅持做自己想做嘅嘢👍🏻



喺到感謝大家陪伴住德仔成長,同時亦一直陪伴住Edan成長🫂



再見了關浩德~很高興認識到你,有緣再會!!

#季前賽

#關浩德