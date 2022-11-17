【違規外出】涉違防疫規例外出　兩國泰前空少被裁定罪名成立

▲ 被告黃昱龍。 （陳靜儀攝）

兩名前國泰機艙服務員，於2021年底從美國飛抵本港免檢疫，涉在居家醫學監察期間違規外出，其後兩人先後確診變異病毒株。兩人被控共3項「沒有遵照衞生主任所指明的條件」罪，案件經審訊後，今（17日）在東區裁判法院被裁定罪名成立。

被告為馬來西亞籍的黃昱龍（45歲）及劉諾宏（44歲），均報稱無業。黃及劉分別被控1項和2項作為一個須遵照醫學監察規定的人而沒有遵照衛生主任所指明的條件罪。

黃被控於2021年12月25日，沒有遵照衛生主任於同年12月24日的醫學監察通知書中所指明的條件進行自我隔離。劉的涉案日期則為同年12月25日及27日。

控方案情指，除非外出進行病毒檢測或看病等必要活動，否則被告需在抵港後第3天核酸檢測呈陰性才可離開監察地點，而兩名被告曾外出用膳和探朋友等。

被告黃昱龍自辯時指，根據國泰內部電郵，機組人員可外出進行有關身心健康的必要活動，故他曾經探朋友和買食物，不知道其行為違規。

被告劉諾宏自辯時指，因父親手機壞了而無法聯絡在英國確診的外甥女，故與父親用膳時將新手機交給對方，他因著緊父親而不想父親憂心，故認為外出與其身心健康有關。劉又稱受皮膚問題影響情緒，需要外出提取牆紙以解決家中滲水問題，認為對其精神狀態有一定影響，亦屬必要活動。

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記者：陳曉欣