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【湯馬戀】與湯洛雯同居愛巢內貌+私人物品遭曝光　搬運公司被斥侵私隱馬國明大方回應

娛樂 11:15 2022/11/17

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馬國明與湯洛雯新居愛巢被曝光。

馬國明與湯洛雯於2020年中承認戀情後，二人愛得高調，不時在社交平台放閃，更頻頻傳出婚訊的好消息。馬國明今年8月出席活動時，被身上的貓毛出賣，承認與女友湯洛雯在將軍澳同居築愛巢。

近日他再被指將於明年與湯洛雯旅行結婚，對於消息他再次否認，澄清事情仍未落實，強調結婚只是一個想法，不過二人已有共識。

【湯馬戀】否認明年與湯洛雯旅行結婚　馬國明澄清：一切還未落實

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私人物品被公開

近日有搬運公司在網上公開馬國明與湯洛雯的愛巢，除上載單位的室內環境外，還晒出馬國明豎起拇指與粉絲的合照。該搬運公司留言寫道：「今日好開心，可以幫到馬國明先生搬屋，祝你新居入伙大吉，生活愉快。」

從相中可見，不單清楚見到房間環境及景觀，還拍下了不少私人物品，如衣櫃、鏡子、健身單車等。

帖文一曝光，即引來大批粉絲不滿，認為此行為直接侵犯馬國明及湯洛雯的私隱，以及被利用來賣廣告。

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馬國明大方回應：開心事

對於愛巢被公開，馬國明表現大方並以一副處之泰然表示毫不介意，指自己出外或踢波都會遇上粉絲集郵，認為有人欣賞才會要求合照。

至於粉絲有感他被利用來賣廣告，馬國明則表示：「唔似係廣告，如果似，公司都會追究。」

又指做這行業，被要求合照是一件開心事：「受歡迎先會叫影相，否則見到都費事同你影，無謂將件事搞到咁複雜，只係一件好簡單好普通嘅事。」回應十分大體。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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