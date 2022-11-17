【超能使者】與郭子豪出軌派帽予陳展鵬　劉佩玥疑將黑化成Big Boss

▲ TVB劇《超能使者》的Big Boss是丁淑敏（劉佩玥飾）？

TVB劇《超能使者》劇情愈來愈緊湊，鍾孝年（陳展鵬飾）發現老婆丁淑敏（劉佩玥飾）有外遇，與其前度Stanley（郭子豪飾）有曖昧行為，惹來綠帽疑雲。

有觀眾發現鍾家只有孝年一個能看見，認為全家人都是他的幻想，而淑敏更有可能藏有超能力，是劇中的Big Boss。

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夫妻和好

劇情講述已離家的淑敏因孝年努力工作賺錢，終於回心轉意回家，二人和好如初。為了修補夫妻關係，孝年帶淑敏到離島遊玩散心，惟淑敏心不在焉令孝年感到失落。

孝年發現淑敏慫恿奶奶把物業轉名予自己，有感到與淑敏越走越遠。而弟弟孝添（黃庭鋒飾）不滿淑敏打房子的主意，二人大吵一場，孝年於關鍵時刻站在淑敏一邊。

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淑敏出軌

從預告片中可見，淑敏與前男友Stanley秘密約會，二人有曖昧行為，並被孝年撞碰。

鏡頭一轉，孝年手持刀與疑似魔化的淑敏對峙，淑敏陰險的眼神跟之前的她很不相同，亦令人認為她其實是藏有超能力的Big Boss。

幻想世界

此外，孝年和孝添於茶餐廳點餐時，侍應似乎未有看見孝添，沒有為他下單。Q姨（唐詩詠飾）到孝添的公司尋人時，發現沒有此人，似乎孝添只是孝年的幻想人物。

而孝年抱着淑敏到醫院尋求協助時，沒有任何醫護人員上前幫助他，估計淑敏也是「不存在」。

鍾家全家或許只有孝年一人才能看見，令觀眾猜想眾人都僅存在於其幻想世界內。

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