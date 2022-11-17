【楊千嬅演唱會】兩場亞博騷今早公開發售　千嬅以《冰點》細說心聲

▲ 楊千嬅再在香港開騷。

最近有不少90年代出道歌手相繼開音樂會，除了梁詠琪，楊千嬅亦會在12月17至18日於亞博舉行《B Minor》演唱會，票價為980元、680元、380元。並於今日（17 號）10時在Cityline公開發售門票。

今早演唱會網上開售，在早上十時Cityline網站亦曾出現網絡塞車情況，似乎千嬅歌迷都選擇在今日售票支持偶像。

▲ 網站實況。

今次音樂會主題為B minor，楊千嬅將會透過不同的舞台故事與歌迷分享27年來的小經典作品。千嬅近日亦在社交平台分享不少過往歌曲的感受，昨日便細說《冰點》的感受。

千嬅寫道：「保持謙卑，不止在我們高光時刻，當在人生的冰點時，更需要學懂謙卑。好讓在最低溫的時候，仍可冷靜聆聽，安靜地消化自己，接受自己會痛，慢慢便能在灰濛的視野中，看見一道溫暖善良的光，融掉心中的悲憤。」

▲ （取自IG）

是次演唱會宣傳語句為「全新演出，以音樂詮釋，一場以心聆聽的舞台故事，一個以音樂作為劇本的作品，從二丁目走到橋上聽知更唱塔羅迷，分享27年來你和我的故事，與你從頭細數楊千嬅的小經典。」

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