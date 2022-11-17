  • 25°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 11:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【楊千嬅演唱會】兩場亞博騷今早公開發售　千嬅以《冰點》細說心聲

娛樂 10:45 2022/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

楊千嬅再在香港開騷。

最近有不少90年代出道歌手相繼開音樂會，除了梁詠琪，楊千嬅亦會在12月17至18日於亞博舉行《B Minor》演唱會，票價為980元、680元、380元。並於今日（17 號）10時在Cityline公開發售門票。

今早演唱會網上開售，在早上十時Cityline網站亦曾出現網絡塞車情況，似乎千嬅歌迷都選擇在今日售票支持偶像。  

網站實況。

今次音樂會主題為B minor，楊千嬅將會透過不同的舞台故事與歌迷分享27年來的小經典作品。千嬅近日亦在社交平台分享不少過往歌曲的感受，昨日便細說《冰點》的感受。

千嬅寫道：「保持謙卑，不止在我們高光時刻，當在人生的冰點時，更需要學懂謙卑。好讓在最低溫的時候，仍可冷靜聆聽，安靜地消化自己，接受自己會痛，慢慢便能在灰濛的視野中，看見一道溫暖善良的光，融掉心中的悲憤。」

（取自IG）

是次演唱會宣傳語句為「全新演出，以音樂詮釋，一場以心聆聽的舞台故事，一個以音樂作為劇本的作品，從二丁目走到橋上聽知更唱塔羅迷，分享27年來你和我的故事，與你從頭細數楊千嬅的小經典。」

最新影片：陳瀅專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【有個閨密叫祖藍】楊千嬅解釋移居上海真正原因　強調與丈夫並非一見鍾情
14:00 2022/08/25
【有個閨密叫祖藍】楊千嬅解釋移居上海真正原因　強調與丈夫並非一見鍾情
【叱咤頒獎禮】張家輝角逐叱咤男歌手？　影帝曾開《拉闊音樂會》唱《K歌之王》
13:59 2022/11/15
【叱咤頒獎禮】張家輝角逐叱咤男歌手？　影帝曾開《拉闊音樂會》唱《K歌之王》
【童星長大】譚芷昀15歲少女味近照曝光　小巨肺Celine讀英基自細做風頭躉
19:43 2022/11/16
【童星長大】譚芷昀15歲少女味近照曝光　小巨肺Celine讀英基自細做風頭躉

你可能感興趣

【有個閨密叫祖藍】楊千嬅解釋移居上海真正原因　強調與丈夫並非一見鍾情
14:00 2022/08/25
【有個閨密叫祖藍】楊千嬅解釋移居上海真正原因　強調與丈夫並非一見鍾情
【叱咤頒獎禮】張家輝角逐叱咤男歌手？　影帝曾開《拉闊音樂會》唱《K歌之王》
13:59 2022/11/15
【叱咤頒獎禮】張家輝角逐叱咤男歌手？　影帝曾開《拉闊音樂會》唱《K歌之王》
【童星長大】譚芷昀15歲少女味近照曝光　小巨肺Celine讀英基自細做風頭躉
19:43 2022/11/16
【童星長大】譚芷昀15歲少女味近照曝光　小巨肺Celine讀英基自細做風頭躉
楊千嬅 歌手 演唱會

最高瀏覽

【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
12:22 2022/11/16
【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
【佛門女俠】和尚疑用手機向女子講露骨說話　翁靜晶發聲：劣幣逐良幣
14:02 2022/11/16
【佛門女俠】和尚疑用手機向女子講露骨說話　翁靜晶發聲：劣幣逐良幣
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】
19:39 2022/11/16
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】