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【網絡熱話】山頂盧吉道再有汽車駛入「絕路」　警方認證：因技術問題未能駛離

社會 11:10 2022/11/17

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山頂盧吉道再有汽車駛入「絕路」。（Facebook 圖片）

山頂盧吉道再有汽車誤闖被困。在昨日（16日）下午，一輛由外籍人士駕駛的黑色輕貨疑因司機不熟路況，循導航駛入車輛不能通行的山頂盧吉道。

惟盧吉道彎多路窄，司機「入得出不得」，原本嶄新的車身在司機多次嘗試救車後，添上多處劃痕，車頭損毀，車窗碎裂。

司機無奈之下，只好報警求助，惟警員到場後，同樣愛莫能助，司機只好將愛車暫留現場。直至今日（17日）早上，該輛輕貨仍停泊在盧吉道，車上留有警方留下的告示，指已知悉此車因技術問題，暫未能駛離盧吉道，如有需要可致電山頂警署。

    點擊圖片放大

事件亦引起網民關注，有人表示：

要整番靚仔 都要用幾皮嘢

唔明白點解咁多單發生，都仲走入去既。遊客租車就話啫，揾食車喎？

技術問題？明白係司機技術問題導致未能駛離

呢部車係路障嚟，避免有其他苦主出現....

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記者：黃穎津

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