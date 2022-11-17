【新婚姻觀】30歲女自認筍盤列4大擇偶條件　相親逾30次冇男人敢要

近年年輕人積極在事業上拼搏，錯過了拍拖或結婚的最佳時機，有些人會透過相親或聯誼活動結識異性，希望盡早找到真愛、擺脫單身。一名30歲輕熟女自拍短片上網，分享早前連續出席逾30場相親活動，但是仍然單身的謎之經歷。她自認長相甜美、收入不俗，對擇偶的4大要求也不高，盼藉短片尋找未能脫單的答案。豈料短片一出，大批網民留言被她的擇偶條件嚇窒，直言：「一般人真的娶不起」、「憑實力單身」。

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綜合內地媒體報道，這名年約30歲的單身女子來自山東，早前在社交平台拍片分享自己的相親經歷。她表示，礙於父母的壓力下，近期積極參加多場相睇活動，希望認識多點異性，增加脫單的機會，可惜連續見了超過30名男士，最後仍然未能配對成功。

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「要是可愛 為何無人愛我」

事主憶述在多場相親過程中，不乏遇到有好感的異性，亦有即場留下自己的聯絡方式，但很快便沒有下文。她直言有追問過男方，但對方只稱「不合適」。她自問自身條件不錯，長相甜美、收入不俗，年收入接近30萬元人民幣(相當於約33萬港元)，因此認為配偶的條件不應該比自己低。

事主不諱言地說，在相親活動上自我介紹時，有談及她的消費習慣。她直言不會購買便宜貨，只會使用數千港元一套的頂級化妝品「海藍之謎」（La Mer），同時向對方開出她的4大擇偶條件，包括:

1.男方必須在青島市區擁有沒有按揭的套房；

2.承諾婚後不跟公婆同住，避免生活造成矛盾；

3.男方年收入不得少於50萬人民幣（即約55萬港元）；

4.婚後必須由女方掌握財政大權，男方沒有獨自經濟支配權，用錢前需徵求她同意。

事主自覺自己的擇偶條件不高，她也曾經跟「合符條件」的男人交往過，大讚前度對她非常好，年收入亦超過50萬人民幣，加上她也有一定的經濟能力，故此她覺得將來找對象時，對方也必須要有這樣的標準。

「莫道你在選擇人 人亦能選擇你」

短片曝光後，迅即引起網民熱烈討論。不少網民批評事主的擇偶要求無理、辛辣，尤其是要求男方不可有經濟支配權，網民認為相睇不成功的原因在於她憑實力單身：「男人娶她等於找了間銀行，財產只許有入無出」、「要求男人賺錢，但不給男人行駛經濟權利?」、「一般人真的娶不起」、「許願該去寺廟，不是來相親」、「我覺得妳還是單身比較好!」。

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責任編輯︰王明芳