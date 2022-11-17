【Valentino】Pink PP粉紅精品入門價$200起　大V為記創造粉紅人生

▲ Valentino與Pantone合作推生活系列。（圖片品牌提供）

正所謂藝高人膽大，過往沒有一個時裝設計師將整個時裝系列盡地一煲用上同一個顏色（黑色例外），惟獨是今年Valentino的創作總監Pierpaolo Piccioli有此一著，於服裝和配飾上全用上粉紅色，讓消費者只有愛與恨兩個選擇，完全沒有中間答案。

誠然，這是一個非常冒險的系列，只有喜歡和不喜歡兩個答案，要說的不就是今年Valentino秋冬系列，Valentino的創作總監Pierpaolo Piccioli找來Pantone Color Institute合作，義無反顧地將整個系列弄成粉紅色。

對於這一次「盡地一煲」幾乎將商業因素置諸度外，他的說法是：「全用上Pink PP顏色，會令到服裝的細節位更加突出，營造統一風格，亦因為顏色單一，用另一角度來看，可以說是不帶任何感情色彩，因而也令其他元素得以彰顯，與其說它是一種色調，不如說一種「顏色」就等如一個標誌、一個符號或一種身份的象徵。」

於是大家可以清楚地看到服裝的線條輪廓，衣服上的蝴蝶結、鉚釘、喱士和各種不同的刺繡，而沒有被以往令人眼花撩亂的顏色而影響。

加上品牌的招牌的大型rivets，縱使服裝和配飾中不曾出現品牌字樣，但卻叫人一望便知道是Valentino的出品。當然，Pierpaolo Piccioli亦有「保險」後著，他將每個粉紅色的產品背後加推最易令人駕馭黑色版本，對於保守派消費者來說是另一個「保險」的選擇。

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Pink PP 融入生活

經濟向下調，數萬元一件服裝或手袋、何不是每個人可以負擔得來，聽明的Pierpaolo Piccioli又何嘗不懂得？

要將Pink PP系列大嗚大放登入尋常百姓的家，最直接的就是將產品延伸到家品方面，而且售價更要每人都可以負擔得來，於是找來丹麥設計公司Copenhagen Design製造出11款單品。

當中包括水杯、鑰匙鏈、筆記本、筆筒以及雨傘等，每個項目都應用頂級素材製作，設計風格加入Pantone色卡元素，並印以 Valentino Pink PP色調以及品牌經典標識，售價由$200起，豐儉由人，真正做到皆大歡喜。

記者：何偉雄