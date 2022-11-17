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【愛狗成癡】律師太太為愛犬不工作不出門 丈夫提離婚：她頭都不洗3個月

親子 13:20 2022/11/17

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新加坡男子不滿太太愛狗成癡提出離婚。

時下不少人將愛犬視作自己的子女，甚至看得比很多事情都重要。新加坡一名女律師愛狗成癡，婚後沒有跟丈夫生育子女，全心全意照顧飼養的多隻寵物犬，甚至為了照顧愛犬辭去工作，丈夫無法忍受最終提出離婚。

綜合新加坡傳媒報道，該對夫婦在在2008年11月結婚，婚後沒有子女，丈夫提出離婚時，二人已經分居4年。根據法院的判詞，丈夫指控太太原本是執業律師，她將多隻愛犬視為己出，將寵物犬喚作孩子，婚後為了全心全意照顧愛犬更辭去工作，只靠他的收入維持生活，跟他要錢買房。

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令他無法忍受的是，太太在2013年曾經擔心沒有人在家照顧愛犬，3個月内不出門，期間也沒有洗頭，甚至無理取鬧地要他幫忙照顧她的狗。即使在分居期間，太太都要求他幫忙照顧愛犬，他坦言自己工作忙碌，太太卻强行要求他騰出時間。

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丈夫在庭上表示，太太更會要求他幫忙訂餐送上門，甚至揚言如果他拒絕請假幫忙照顧愛犬，她會殺了寵物犬再自殺，他迫於無奈只能答應太太的要求。

丈夫續稱，他早年曾經考慮提出離婚，但太太的愛犬剛好相繼在2017年、2018年和2019年離世，他原本想等太太的心情平復後才提離婚，他最後忍無可忍，在2020年7月21日提出離婚申請。

法官裁定這段婚姻已經破裂至無法挽回的地步，最後接受丈夫提出離婚的理由，並令太太承擔丈夫8,500新加坡元訟費。

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