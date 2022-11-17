  • 25°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 12:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】滷味愈入味比炸物更易致癌　醫生揭3大原因增致癌風險

食用安全 12:05 2022/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

滷味愈入味比炸物更易致癌，醫生揭3大原因增致癌風險。

滷味檔隨處可見，不過台灣有醫生分享，滷味含3大危險因素，多吃愈入味的滷味，致癌的風險比炸物更高。

最新影片：

台灣家庭醫生陳欣湄在《健康好生活》節目分享案例，一名30多歲女子因氣喘求診，陳醫生追蹤飲食發現她每晚都會吃一份滷味，要求她戒除後，氣喘情況得到大幅改善。醫生解釋，雖然滷味中的菜品、肉類等都是原型食物，但滷味鍋底中含3大危險因素，多吃有害健康，

有些滷味攤販為了省時，會在鍋底添加「焦糖色素」，讓滷汁色澤更深。焦糖色素中含有致癌物質「4-MEI」，有機會影響人體。

其次，街邊滷味中使用的醬油，有機會是用鹽酸和豆製品混合而成的速成醬油，發酵時間只需1個月，而正常醬油需發酵約半年。長期食用這些化學或水解醬油，恐有健康疑慮。有攤販甚至會用工業鹽取代食用鹽，鹽質更粗糙，更有致癌風險。

滷味愈入味愈致命

很多人以為「滷味滷越久越好」，會更香更入味。對此，陳醫生分享案例指，一名50多歲男子因半年前突然單側手脚無力，確診腦中風。醫生追蹤飲食發現，男子很常吃滷味，甚至每次都會要求店家多放2大勺鹵汁，並全部喝下，這導致他「病從口入」。因滷味愈入味反更容易產生膽固醇氧化物。滷得愈久，膽固醇氧化物濃度愈高，可造成動脈硬化，比起炸物風險更高。

陳醫生建議，滷味最好在家自己煮，原材料更安全，降低致癌風險。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

8大易致癌及防癌食物

台灣營養師高敏敏早前在Facebook專頁指出，現代人飲食上習慣大魚大肉，導致罹癌機率也愈來愈高。想要擁有健康的身體，就要避開這些危險因子：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

此外，她亦分享8大防癌食物：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食用安全】夫婦燉排骨常加1物同患肝癌　專家教4招排解黃麴毒素
15:57 2022/09/29
【食用安全】夫婦燉排骨常加1物同患肝癌　專家教4招排解黃麴毒素
【大腸瘜肉】愛吃3類食品每周排便2次　女子檢查揭患大腸瘜肉
12:34 2022/09/02
【大腸瘜肉】愛吃3類食品每周排便2次　女子檢查揭患大腸瘜肉
【食用安全】食品含致癌物進食恐致癌？　K Kwong解構安全攝取準則
14:36 2022/07/20
【食用安全】食品含致癌物進食恐致癌？　K Kwong解構安全攝取準則

你可能感興趣

【食用安全】夫婦燉排骨常加1物同患肝癌　專家教4招排解黃麴毒素
15:57 2022/09/29
【食用安全】夫婦燉排骨常加1物同患肝癌　專家教4招排解黃麴毒素
【大腸瘜肉】愛吃3類食品每周排便2次　女子檢查揭患大腸瘜肉
12:34 2022/09/02
【大腸瘜肉】愛吃3類食品每周排便2次　女子檢查揭患大腸瘜肉
【食用安全】食品含致癌物進食恐致癌？　K Kwong解構安全攝取準則
14:36 2022/07/20
【食用安全】食品含致癌物進食恐致癌？　K Kwong解構安全攝取準則
健康問題 食用安全 癌症 網絡熱話 致癌物 色素 膽固醇 動脈硬化 減肥 養生

最高瀏覽

【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
12:22 2022/11/16
【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
【佛門女俠】和尚疑用手機向女子講露骨說話　翁靜晶發聲：劣幣逐良幣
14:02 2022/11/16
【佛門女俠】和尚疑用手機向女子講露骨說話　翁靜晶發聲：劣幣逐良幣
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】
19:39 2022/11/16
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】