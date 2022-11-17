【食用安全】滷味愈入味比炸物更易致癌　醫生揭3大原因增致癌風險

▲ 滷味愈入味比炸物更易致癌，醫生揭3大原因增致癌風險。

滷味檔隨處可見，不過台灣有醫生分享，滷味含3大危險因素，多吃愈入味的滷味，致癌的風險比炸物更高。

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台灣家庭醫生陳欣湄在《健康好生活》節目分享案例，一名30多歲女子因氣喘求診，陳醫生追蹤飲食發現她每晚都會吃一份滷味，要求她戒除後，氣喘情況得到大幅改善。醫生解釋，雖然滷味中的菜品、肉類等都是原型食物，但滷味鍋底中含3大危險因素，多吃有害健康，

有些滷味攤販為了省時，會在鍋底添加「焦糖色素」，讓滷汁色澤更深。焦糖色素中含有致癌物質「4-MEI」，有機會影響人體。

其次，街邊滷味中使用的醬油，有機會是用鹽酸和豆製品混合而成的速成醬油，發酵時間只需1個月，而正常醬油需發酵約半年。長期食用這些化學或水解醬油，恐有健康疑慮。有攤販甚至會用工業鹽取代食用鹽，鹽質更粗糙，更有致癌風險。

滷味愈入味愈致命

很多人以為「滷味滷越久越好」，會更香更入味。對此，陳醫生分享案例指，一名50多歲男子因半年前突然單側手脚無力，確診腦中風。醫生追蹤飲食發現，男子很常吃滷味，甚至每次都會要求店家多放2大勺鹵汁，並全部喝下，這導致他「病從口入」。因滷味愈入味反更容易產生膽固醇氧化物。滷得愈久，膽固醇氧化物濃度愈高，可造成動脈硬化，比起炸物風險更高。

陳醫生建議，滷味最好在家自己煮，原材料更安全，降低致癌風險。

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8大易致癌及防癌食物

台灣營養師高敏敏早前在Facebook專頁指出，現代人飲食上習慣大魚大肉，導致罹癌機率也愈來愈高。想要擁有健康的身體，就要避開這些危險因子：

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此外，她亦分享8大防癌食物：

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責任編輯：羅嘉欣