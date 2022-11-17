【異食癖】女子呼吸困難險窒息亡　求醫揭體内藏1米充電線

▲ 女子1米充電線藏體內險窒息亡 網：可能她很需要充電吧

波蘭一名女子因感到呼吸困難入院，醫生檢查期間，赫然發現其食道中藏1米手機充電線，隨後為她進行緊急開刀取出，並證實該名女子患異食癖。

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波蘭醫療救援組織Gotowi Do Ratowania日前在其facebook發帖，稱常人無法想像，急症室平日在面對甚麼個案，並分享一個病例，指出當地一名女子早前因感到呼吸急促且困難，致電給他們求助。

女子隨後送院，照X光期間驚見其食道內藏有一條1米長的手機充電線，且充電線的一端卡在了她的喉嚨，才使她無法呼吸，並證實是次事件不是意外，而是該女子患有「異食癖」。

▲ 女子呼吸困難求醫，經檢查現1米充電線卡於喉嚨。 facebook@Gotowi Do Ratowania

據該組織指，異食癖患者會經常強逼自己吞下一些非食物的「物品」，例如是泥土、草、頭髮或木屑等不可食用的物品。普遍這類患者精神上未必健全，故異食癖的患者並不會理會吞下「物品」的後果。

外科醫生馬上為女子安排緊急手術取出體內的充電線，所幸的是手術十分順利。而且女子亦並沒有出現任何的併發症，現時經已出院。

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責任編輯：羅嘉欣