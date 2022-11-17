  • 26°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 14:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥大作戰】前女友結婚一遍衷心話鼓勵　24歲肥仔激減100磅3個月變型男

保健美顏 13:27 2022/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

24歲肥仔3個月激減100磅變型男。

整容級減肥！內地一名體型肥胖的24歲男子，由於受到前女友激勵而狠下決心減肥，花了3個多月時間，每日勤於健身6小時，足足減去接近100磅。男子在減肥前後頓覺精神及身體都有著重大變化，而他亦坦言前女友的鼓勵是他減肥的最大原動力。

最新影片：

綜合內地媒體報道，廣東湛江一名24歲伍姓男子與前女友分手後，受對方言語鼓勵而下定決心減肥。男子每天保持6個小時的有氧及無氧運動，飲食上也進行嚴格控制，戒糖及碳水化合物，在短短3個多月內減去近100磅，自覺身體及精神都起了很大變化，人也變得更加有自信。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

而男子其後接受媒體訪問時表示，支持他瘦下來的最大原動力，是來自前女友的鼓勵。從二人在通訊應用程式的對話截圖可見，前女友曾表示：

希望我們的錯過能激勵你奮發向上，我把請帖送過去，一定要瘦下來，不要頹廢，加油。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

男子直言，前女友現已嫁為人婦，二人也已沒有聯繫。不少網民看到他減肥前後的對比，都紛紛留言讚嘆：「果然每個胖子都是潛力股」、「看來單身使人美麗」但也有人表示：「每天6小時運動，看來不用上班」、「前提是要有錢有閒」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 肥胖 減肥 Keep Fit 正能量 健身 運動 湛江

最高瀏覽

【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
12:22 2022/11/16
【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
【佛門女俠】和尚疑用手機向女子講露骨說話　翁靜晶發聲：劣幣逐良幣
14:02 2022/11/16
【佛門女俠】和尚疑用手機向女子講露骨說話　翁靜晶發聲：劣幣逐良幣
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】
19:39 2022/11/16
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】