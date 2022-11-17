【減肥大作戰】前女友結婚一遍衷心話鼓勵　24歲肥仔激減100磅3個月變型男

▲ 24歲肥仔3個月激減100磅變型男。

整容級減肥！內地一名體型肥胖的24歲男子，由於受到前女友激勵而狠下決心減肥，花了3個多月時間，每日勤於健身6小時，足足減去接近100磅。男子在減肥前後頓覺精神及身體都有著重大變化，而他亦坦言前女友的鼓勵是他減肥的最大原動力。

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綜合內地媒體報道，廣東湛江一名24歲伍姓男子與前女友分手後，受對方言語鼓勵而下定決心減肥。男子每天保持6個小時的有氧及無氧運動，飲食上也進行嚴格控制，戒糖及碳水化合物，在短短3個多月內減去近100磅，自覺身體及精神都起了很大變化，人也變得更加有自信。

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而男子其後接受媒體訪問時表示，支持他瘦下來的最大原動力，是來自前女友的鼓勵。從二人在通訊應用程式的對話截圖可見，前女友曾表示：

希望我們的錯過能激勵你奮發向上，我把請帖送過去，一定要瘦下來，不要頹廢，加油。

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男子直言，前女友現已嫁為人婦，二人也已沒有聯繫。不少網民看到他減肥前後的對比，都紛紛留言讚嘆：「果然每個胖子都是潛力股」、「看來單身使人美麗」但也有人表示：「每天6小時運動，看來不用上班」、「前提是要有錢有閒」。

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責任編輯：羅嘉欣