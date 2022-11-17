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【網絡熱話】巴士座位現巨型「黃金」　網民呻：一上車已覺得超臭

健康 12:18 2022/11/17

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巴士怪事何其多！繼早前有人疑似於巴士上剪髮後，再有網民懷疑有人人有三急，於巴士上層失禁大便。有網民近日於網上指控，乘坐巴士期間，一進上層車廂，一大陣臭氣便迎面而來，正當他奇怪不已之際，於是四處查看，終發現原來於巴士較後排位置有一堆疑似大便於地上。事件曝光後，不少網民都為此大感離譜，有人亦感同身受指「隔住個mon都覺得臭」。

最新影片:

有網民近日於Facebook「巴打絲打 Facebook Club」上載一段歷時僅9秒的影片，片段中前排的座位已坐滿了不少乘客，惟當鏡頭掃向後方之際，只見2個空置座位的地上出現了一堆啡色疑似大便，片中亦附有文字指「一上車已經覺得超臭」，又於帖子中寫上「美麗新巴士，人有三急擺低左幾兩」，指控疑有人按不住便意，就地解決。

事件曝光後，引發熱議，不少人對事件感驚訝，「隔住個mon都覺得臭」、「咁無公德心」、「 連紙巾都無」，有人則好奇車廂乘客的冷靜，「咁臭車上面啲人點忍」，不過，有富同情心的網民則表示「可能真係好急」。

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責任編輯：羅嘉欣

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