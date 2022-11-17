【美食速報】戶外露天花園嘆$238起兩道菜午餐　九款雞尾酒+免費升級酒品

▲ 戶外露天花園Tempo Tempo 推戶外意式午市套餐及一系列雞尾酒。（圖片由品牌提供）

Pirata Group 旗下的開揚戶外露天酒吧—— Tempo Tempo位於鰂魚涌，大家可以露天日光浴之餘，還可以在陽台上享用一系列葡萄美酒、特色雞味酒、惹味小食和午市套餐，是都市人的悠閒勝地之一。

餐廳的露天花園設有122 個座位及 250 個企位，兩旁種滿了檸檬樹，設有包括雕像、鳥池和彩色太陽傘的裝飾。餐廳亦提供共享的社交空間以及半私人的包廂區域，適合為各類團體聚餐享受。餐廳每天由下午12時至晚上12時開放，亦可預訂10人或以上的派對。

餐廳指戶外露台從週一至週五下午 12 時至 3 時開放，提供每位HK$238（包括開胃菜和主菜）的兩道菜午餐菜單，以及每位HK$268（包括開胃菜、主菜和甜品）的三道菜午餐菜單，讓大家可以享用午餐。

▲ （圖片由品牌提供）

開胃菜包括松露托斯卡納沙律搭配嫩生菜心、黑松露醬和Pecorino 芝士風乾、 24 個月的帕爾馬火腿配意大利蜜瓜和火箭菜、吞拿魚醬小牛肉，以及布袋芝士配西西里番茄和特級初榨橄欖油等。主菜方面則提供意大利扁麵條配馬尼拉蜆、維蘇威火山風乾番茄肉醬、燒春雞配烤醃製蔬菜、烤黃鰭吞拿魚扒配糖醋洋蔥、黑椒和開心果等。客人還可升級至自家製黑松露細扁麵（+HK$38）配新鮮松露，以及香煎和牛西冷（+HK$68）配火箭菜和特級巴馬臣芝士。

最後的甜點可選擇檸檬雪葩或開心果奶凍，前者皆由阿馬爾菲檸檬新鮮製成，而開心果奶凍配覆盆子雪糕則由西西里開心果製成。

另外，餐廳提供九款招牌雞尾酒，由酒吧經理 Frankie Fong 所設計，包括獨角獸馴獸師（Unicorn Tamer, HK$120）以甜味和果味的氈酒為基礎，上面灑上有棉花糖做的雲狀皇冠。鹽漬蜂蜜雞尾酒（Salted Honey Old Fashioned, HK$130），以老式威士忌雞尾酒，加入烘烤過的鹽漬蜂蜜，放大了鹽漬蜂蜜和苦橙的香味而成。冰鎮雜莓薄荷酒（Berry Me Julep, HK$130），一款冰爽的薄荷朱利普，由波本威士忌、楓糖漿、新鮮酸橙汁、薄荷葉和雜莓組合而成。

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以及 Italian 75 (HKD160)，由氈酒、新鮮檸檬汁和香檳組成雞尾酒。大家亦可以試試美人魚賓治（Mermaid Punch, HK$240），裝在貝殼裏的二人共享雞尾酒，有陳年朗姆酒、杏桃香甜酒、蜜桃白蘭地和其他如夢幻般的味道，以上雞尾酒由週一至週日，下午 3 時至晚上 12 時供應。

除此以外，Tempo Tempo亦提供歡樂時光 Happy Hours ，每逢週一至週五的下午3時至晚上 7 時 30 分。而每逢星期四下午1時至晚上7時半更有粉紅星期四Pink Thursdays，以粉色雞尾酒慶祝星期四的來臨！顧客可享用週四獨有的粉色雞尾酒，包括士多啤梨 Mojito 及粉紅瑪格麗特 Pink Tommy’s Margarita。若想一嚐果香味的AIX粉紅玫瑰酒，更可免費獲贈升級－選擇 750ml 的標準瓶，即可獲得 1.5L 的 Magnum 大瓶，點選3L的Jeroboam酒瓶，就可獲得 6L 的帝王酒瓶。

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責任編緝：蕭雅文