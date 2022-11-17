【網騙陷阱】富二代TOEFL不及格走後門取碩士學位　7年一場空被中介騙455萬元

▲ 真是賠了夫人又折兵！

富二代誤墮買學歷陷阱！台灣兩名徐姓和林姓富二代因為托福（TOEFL）成績不佳，申請不到美國學校，因而求助中介，等了7年都拿不到學位，更被騙了1813萬新台幣(約455萬港元)。

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兩名富二代找來自稱美國舊金山洲立大學顧問的49歲鍾姓女子欲購買假學歷，鍾女訛稱有方法可以幫助兩人取得碩士學位，兩名富二代從2011年到美國「求學」，到2018年都拿不到學位，7年來，徐、林兩人的父親前後更付了1813萬多(約455萬港元)的學費、生活、住宿費，卻換來一場空，憤而告上法庭，高雄地檢署依詐欺罪起訴鍾女。

檢方起訴指出，鍾女是透過父母得知徐姓和林姓富商的兒子想出國留學，但因為托福成績不佳申請不到學校，於是自稱是美國舊金山州立大學（SFSU）的顧問，有方法可以協助兩人入學，取得碩士的學歷。

鍾女先向徐、林兩名富商收了10多萬元(約港幣3萬元)的代辦費後，讓兩人的兒子先飛去美國等開學，到埗後在語言不通又人生地不熟的情況下，兩人被鍾女牽著鼻子走，謊稱學校已開課要先收學費，收完學費後又說學生人數不足，課程開不了等各種理由，陸續向兩人拿錢。

兩名富商的兒子到美國7年，沒拿到碩士學位，甚至連舊金山州立大學的課都沒有上過，一查才發現鍾女根本不是州大顧問。

而鍾女在庭上否認詐欺，辯稱「沒有保證他們一定可以讀州大，是他們成績太差不符入學資格，有去上課也沒拿到學分，而且也沒有跟他們收取高額的費用，僅僅每個月收1000美元(約港幣7800元)的住宿費」，但檢方根據兩人和鍾女的對話紀錄，認為鍾女共詐騙徐姓富商52次、林姓富商44次，依詐欺罪起訴。

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責任編輯︰王明芳