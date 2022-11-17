【復常之路】最新失業率跌至3.8%　連跌6個月仍有14.7萬人待業

政府統計處今日（17日）公布，最新失業率為 3.8%，較上月公布的3.9%下跌0.1個百分點，連跌6個月，最新失業人數約14.7萬人；最新就業不足率為1.7%，也較上月數據的1.8%下跌0.1個百分點，最新就業不足人數為6.34萬人。

與上月比較，本月許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率均見下跌。失業率方面，樓房裝飾、修葺及保養業、零售業以及餐飲服務活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業以及藝術、娛樂及康樂活動業。



總就業人數由上個月的362.8萬人，上升364.8萬，增加約1.97萬人。同期的總勞動人口亦由378.4萬上升至379.6萬人，增加約1.18萬人。



失業人數（不經季節性調整）由上月的15.53萬人下跌至14.74萬人，減少約7,900人。同期的就業不足人數亦由6.9萬人下跌至6.34萬人，減少約5,600人。

勞工及福利局局長孫玉菡評指，隨着本地經濟活動恢復，勞工市場繼續改善。按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率較上一個三個月期間下跌0.6個百分點至5.2%。其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.8個百分點至5.4%，零售業的失業率下跌0.5個百分點至5.2%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業。

孫玉菡還表示，勞工市場的短期前景將取決於本地經濟活動的表現。金融狀況收緊將繼續抑制需求，但只要疫情持續受控，防疫措施適度放寬，再加上消費券計劃的幫助，經濟活動應能逐漸回復正常。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍