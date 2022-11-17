【旅遊2022】HK Express快閃機票優惠 $128起靚時間飛沖繩/新加坡
休閒消費 12:09 2022/11/17
HK Express（香港快運航空）突發推出限時機票優惠，由香港出發飛沖繩及新加坡單程只需$128起，來回機票連稅$1,200內有找! 想快閃旅行，就要把握機會!
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HK Express網站推出突發優惠，由即日起至11月18日前往沖繩及新加坡單程機票只需$128起。沖繩來回連稅最平$1,131起，新加坡來回連稅$1,370起。旅遊日期由2022年12月1日至2023年3月25日。
以上價錢未包寄艙行李費用，而根據HK Express官網所示，行李費如下:
|20公斤
|HK$290
|25公斤
|HK$360
|30公斤
|HK$425
|40公斤
|HK$550
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香港->沖繩
|航班次數
|每日一班/星期一至星期日
|去程
|UO820 0735/1105
|回程
|UO821 1200/1355
香港->新加坡
|航班次數
|每日一班/星期一至星期日
|去程
|UO780 1520/1710
|回程
|UO781 2015/0020+1
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責任編緝：張懿慧