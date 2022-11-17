【旅遊2022】HK Express快閃機票優惠　$128起靚時間飛沖繩/新加坡

▲ HK Express推出限時機票優惠，飛沖繩及新加坡單程機票只需$128起。(圖片來源:香港快運航空)

HK Express（香港快運航空）突發推出限時機票優惠，由香港出發飛沖繩及新加坡單程只需$128起，來回機票連稅$1,200內有找! 想快閃旅行，就要把握機會!

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HK Express網站推出突發優惠，由即日起至11月18日前往沖繩及新加坡單程機票只需$128起。沖繩來回連稅最平$1,131起，新加坡來回連稅$1,370起。旅遊日期由2022年12月1日至2023年3月25日。

以上價錢未包寄艙行李費用，而根據HK Express官網所示，行李費如下:

20公斤 HK$290 25公斤 HK$360 30公斤 HK$425 40公斤 HK$550

【了解更多行李費用】

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香港->沖繩

航班次數 每日一班/星期一至星期日 去程 UO820 0735/1105 回程 UO821 1200/1355

香港->新加坡

航班次數 每日一班/星期一至星期日 去程 UO780 1520/1710 回程 UO781 2015/0020+1

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責任編緝：張懿慧