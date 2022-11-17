【聖誕節2022】美麗華廣場聖誕4大IG-able打卡位　人氣美妝網紅親授化妝髮型秘技

▲ 閃爍金漾鏡屋令人仿如進入夢幻華麗的空間，360度被金光閃爍的鏡像包圍，多角度拍出美照。（商場提供）

今個聖誕，尖沙咀美麗華廣場將展開一場盛大的華麗放「閃」派對，由即日起至2023年1月1日期間，誠邀全城男女盛裝出席「Let's Gala This Christmas」大型聖誕慶祝活動，參與3大聖誕Gala盛會 – Snap Gala、Joy Gala及Chic Gala，化身Gala中的閃耀之星，共渡普世歡騰的節日！

Snap Gala

一連串慶祝活動由4大金光閃爍的打卡佈置掀起序幕！走進中庭，猶如進入美麗如幻的夢境，滿目盡是金光粉調的聖誕晚會佈置，於4大閃耀璀璨的打卡位，隨手都能拍出華麗又高貴動人的一刻！

Joy Gala

聖誕活動期間，美麗華廣場準備了一系列豐富節目與扮靚體驗，各位型男美女可先於中庭「互動變身魔鏡」度身訂造最華麗的禮服參與聖誕盛會，再由人氣美妝網紅RICKYKAZAF親身教授大家簡單化妝髮型技巧和獨家Tips，打造閃耀全場的冬季節日造型，為2022年畫上完美句號。貪靚的您更可於風靡全球女生的夢幻美髮品牌ghd享受專業髮型師的派對造型指導，助您提升自信魅力，為聖誕派對作準備。

由12月3日起一連四個週末，金色聖誕老人與DJ更會於中庭盛裝登場，以聖誕音樂炒熱現場氣氛之餘更會大派180 Popcorn爆谷，人氣商戶當日更會有快閃聖誕優惠！

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Chic Gala

為打造獨特閃亮聖誕，美麗華廣場集結大量獨特個性品牌，精選品牌包括人氣KOL Melo Lo服飾品牌asuni、全港首間DIY唇膏體驗館Out of Colours及本地皮革工作室motto carpe diem等；同時，美麗華廣場亦與您一同以聖誕特色美食迎接佳節，分享甜蜜滋味，包括Espresso Alchemy伯爵茶意式奶凍配自家製柑醬、Prost by King Ludwig聖誕特製甜品以及梅丘壽司美登利總本店聖誕手毬壽司及雪糕窩夫等，多款IG-able 的打卡餐飲美饌閃亮眼球。

活動期間，Mira Place亦提供多項低至半價的秋冬購物優惠，包括必選55折的Kesalan Patharan 聖誕閃耀亮麗套裝、半價美選O My Cross Jewelry 18K鑽石十字架吊墜等及28折購入SUISSE REBORN 限量套裝等。

記者：王嵐