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【忽然心動】Anson Kong面對吳千語陳欣妍變怕醜仔　AK首次拍床戲感尷尬

娛樂 12:21 2022/11/17

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MIRROR副導長江𤒹生（Anson Kong，AK）與吳千語在電影《忽然心動》首度合作並飾演KOL情侶。首度跳入大銀幕的AK今次除與千語談情外，更和陳欣妍（Shirley）上演一段「床上戲」。

在戲中，AK與Shirley打算做戲整蠱千語，怎料玩過火真激怒對方，令千語即場發火。這場戲只見Shirley扯起AK上衣時AK即表現怕醜、動作生硬，雙手更像機械人：「我未試過同女性好close咁拍攝，但以我呢個狀態嚟講大家應該會覺得幾新鮮，因為未見過一個咁怕羞嘅AK！」

AK與陳欣妍。

AK拍床戲尷尬

當日的床戲cut機後導演和劇組也忍不住爆笑，導演更再三提醒AK放鬆一點，AK透露自己是首次和Shirley見面，說：「佢真係好靚，好似一個女神喺我面前，佢好好，因為佢知道我緊張同見到我好尷尬，之後佢俾我好多信心話唔緊要，呢場戲好快就過，我哋太近時我對眼唔知要望邊，就望到好低。」

除床戲外，AK與千語拍攝宣傳照時一樣表現怕醜，擺不到甜蜜表情，千語笑說：「AK可能怕掂到我或者令我有任何唔舒服，佢好溫柔，但我知佢有啲緊張，所以我就主動少少，因為我哋始終係情侶要有啲sweet感覺，跟住我哋傾完偈後佢就放鬆少少。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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