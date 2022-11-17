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【不老男神】47歲鍾漢良臉部浮腫被指崩壞　近照證男神「還原靚靚」回勇

娛樂 13:43 2022/11/17

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現年47歲的鍾漢良曾為TVB藝人，近年工作重心轉向中國內地，參演過不少劇集。快將出道30年的他是以「凍齡」著稱，因此被網民封為「不老男神」。

這位男神也敵不過歲月的洗禮，其樣貌的變化也備受網民關注！

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樣貌一度崩壞

鍾漢良在半年多前參加內地綜藝節目，臉容變得浮腫、眼皮鬆弛、法令紋明顯，狀態大不如前，網民直指男神變老、崩壞，也有人認為這是接受醫學美容的後遺症。

有粉絲認為節目濾鏡太重才會造成鍾漢良臉部不自然，也有粉絲指鍾漢良本身是南方人，皮膚薄、細膩，不適應在冰天雪地中拍節目才會令臉部凍腫。

另外，他與袁冰妍主演的古裝劇《傾城亦清歡》，網友發現他面部臃腫僵硬，又指他與比自己年輕的袁冰妍演情侶是不太合襯。

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近照曝光

早前有內地網民分享鍾漢良的近照，發現他又已回復狀態，皆因相中的他留著斜瀏海髮型、雙頰已消腫，身型纖瘦，又有網民指他整個人好像年輕了10多歲呢！

他過往又曾在2022年初播出的《今生有你》中，減掉9KG而為貼近原著角色，令外形變得瘦削。

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近年攻內地市場

鍾漢良在1995年主演TVB劇集《親恩情未了》、客串《刑事偵緝檔案》後，就參與台灣、中國內地的演出。

他又參與過《這！就是街舞第三季》、《極速前進中國版第一季》等綜藝節目。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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