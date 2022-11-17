【貪污】涉隱瞞利益衝突向供應商發逾7,000萬採購訂單　廉署起訴德昌集團前經理

廉政公署昨日(16日)落案起訴一名電機公司前經理，涉嫌隱瞞自己和家人在一間供應商的權益，六年半內詐騙該公司向供應商發出逾1,300張電子零件採購訂單，總值逾7,000萬元。案件將於今日下午在東區裁判法院提訊。



佘日榮，58歲，德昌集團前經理，被控兩項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。



案發時，上市公司德昌電機控股有限公司及其子公司(合稱德昌集團)從事驅動系統製造和銷售業務。被告於2006年加入德昌集團為助理經理，並於2015年晉升為經理。他負責為集團採購電子零件及挑選合適的供應商。



根據德昌集團處理利益衝突的政策，僱員不得參與任何供應商或客戶的業務。此外，集團僱員須披露可能存在利益衝突的關係。



被告涉嫌於2010年9月至2017年3月期間，向德昌集團隱瞞自己或家人在益騰企業有限公司(益騰)的權益，意圖詐騙而誘使集團把益騰加入認可貨物供應商名單及向益騰發出採購訂單。



廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查。廉署調查發現，被告涉嫌核准益騰申請成為德昌集團供應商。根據記錄，被告與益騰唯一註冊董事兼股東是一名於2012年出生女童的父母。



案發期間，德昌集團向益騰批出逾1,300張電子零件採購訂單，並支付共逾7,000萬元款項。



德昌集團在廉署調查案件期間提供全面協助。

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責任編輯：余思嵐