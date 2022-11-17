【香港小姐】謝嘉怡關注基層探劏房戶　Lisa被封真正港姐：這才是真實的香港

▲ 謝嘉怡探訪劏房戶。

2020年港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）很關注香港人的住屋問題，她曾拍片指香港樓價高工資又低 感嘆很多人「在苦苦堅持努力付房租」。

日前謝嘉怡聯同NGO社工探訪劏房戶，過程讓她百感交集，眼見一家三口住在200呎單位，沒有電梯廚房和廁所共用空間，謝嘉怡大表震憾：「我覺得這絕對是很瘋狂。」，關注基層生活的她獲網民大讚接地氣。

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▲ 謝嘉怡在小紅書分享一段影片。（小紅書截圖）

首次到訪劏房

日前，謝嘉怡在小紅書分享一段題為「第一次探訪劏房戶，香港弱勢社群」的影片，影片開首，謝嘉怡講述香港的土地問題，指租金昂貴兼居住空間不足，而公屋輪候時間又很長。

謝嘉怡探訪的第一個劏房戶位處6層，要行6層樓梯不禁令Lisa氣喘，她說：「好辛苦。」

該劏房住了一家三口，一對夫婦及兒子居於約200呎的劏房，租戶表示已輪候公屋近6年，但仍未上樓，而劏房的租金連水電花費約6000元。至於首次到訪Lisa說：「第一次見劏房，好suprise。」

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難掩傷感之情

租戶對Lisa表示最大問題是不夠空間，由於沒書桌，小孩只能在床上寫作業和爸媽共用臥室，Lisa聽罷即說：「好希望你哋快點有公屋，多些地方讓小朋友玩」

當Lisa見到廁房跟廁所相連，加上昂貴租金，驚訝之餘也難掩傷感，當中她說道：「你以為它比英國租金便宜？我在英國租出了兩個差不多租金的房子，一間有4間睡房，一間有2間，而且是一個房子，並非一個單位。」

Lisa續說，業主把單位分間租出，是將利益最大化，她指：「但我想這才是真實的香港，真的超乎我想像。」

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感匪夷所思

Lisa探訪的另一間劏房戶，環境更惡劣，一位中年婦人跟兩個小朋友以及哥哥的小孩同住200呎劏房，月租將近6000元，相當於女戶主的三分之二的工資，剩下的3千元也不夠生活，由於沒辦法拿出額外的錢給小孩補習，只能讓小孩到教會接受義教。

探訪完畢後，Lisa難以想像一家四口居於這麼狹窄之地。她稱：「這絕對是很瘋狂，真的不明白3個小孩和1個成年人在這間房如何生活，而且小孩亦已是中學階段。」

▲ 謝嘉怡（Lisa）很關注香港人的住屋問題。

Lisa被讚真正港姐

同時，Lisa呼籲大家幫助基層人士，更跟NGO社工介紹食物銀行，而此探訪之行令Lisa感受良多，當中他寫道：

這次探訪劏房的經歷讓我非常震撼

不禁開始思考當一個人沒有選擇的時候

究竟可以怎樣生活？

或許劏房對於一些弱勢群體已經是最好的選擇

不少人看過Lisa這影片，大讚她很貼地：「真正的港姐！」、「好接地氣」、「有社會責任。」當中有內地網民留言：「好多年沒關注過港姐了，這樣的港姐好喜歡，之前的港姐感覺離我們很遙遠，遙不可及，這個姐姐感覺她就是我們身邊的朋友。」

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謝嘉怡愛心爆棚

現年27歲的謝嘉怡參加《2020香港小姐競選》入行，她當年於大熱下連奪「最上鏡小姐」及冠軍后冠，成為雙料港姐冠軍。

Lisa為一名蘇格蘭混血兒，爸爸為香港人，而媽媽則是蘇格蘭人，她自小於蘇格蘭生活及長大，2019年她於蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）護理學系畢業，之後於當地擔任手術室護士。

另外，畢業後她曾到中非國家做義工，是一位相當有愛心的女生。

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