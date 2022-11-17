【難分真假】海關檢逾10萬件仿真度高冒牌球衣　籲消費者光顧信譽良好店舖

▲ 海關檢獲逾10萬件冒牌球衣。（曾秋文攝）

世界盃盛事臨近，海關發現有不法分子跨境偷運和銷售涉及世界盃的冒牌球衣，近日加強執法，在10月31日至11月10日期間，分別在陸路口岸、本地物流公司和本地網站偵破20宗案件，檢獲逾10萬件冒牌球衣，總值約5,000萬港元，打破海關單一行動中檢獲無牌球衣的紀錄。行動中共拘捕15人。海關表示，由於該批球衣仿真度高，市民較難直接分辨是否冒牌，呼籲應光顧信譽良好的店舖或網站。

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海關版權及商標調查科版權及商標調查(行動)課監督洪漢榮表示，海關人員在10月31日至11月9日期間，鎖定目標車輛，在深圳灣口岸4輛入境貨車上檢獲逾3.2萬件冒牌球衣，市值1600萬元，拘捕4人。其後在港珠澳大橋口岸的四輛入境貨車上亦檢獲2.4萬件冒牌球衣，市值1,200萬元及拘捕4人。至11月8日及9日，關員再在深圳灣口岸的6六輛入境貨車上緝獲3.5萬件冒牌球衣，市值1,700萬並拘捕6人。

海關版權及商標調查科鎖定多間物流公司，在11月7日和10日再偵破5宗案件，緝獲8,400件冒牌球衣，總值430萬元。此外，海關於網上巡查時發現一個可疑帳戶，在11月10日於觀塘拘捕一名涉嫌在網上售賣冒牌球衣的本地男子，即場緝獲一批無牌球衣，經調查後相信球衣將轉口到歐洲、南美洲和非洲等地區，小部分在本港派遞。

洪漢榮說，冒牌球衣售價約500元，而正貨則約600元。該批球衣仿真度高，球衣上有立體印字，球衣掛有吊牌附有條碼展示資料，並附有QR code二維碼，聲稱用環保物料製造，包裝袋印有正貨牌子的商標，今次案件檢獲球衣的數量和貨值均打破海關單一行動中檢獲無牌球衣的紀錄。他呼籲消費者在購買各類體育用品時應光顧信譽良好的店舖或網站，如有懷疑應向商標持有人或代理商查詢，以免購入冒牌物品。

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記者：曾秋文