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【偉大母親】患癌媽媽無懼化療掉頭髮　心中只有孩子自己病痛不辛苦

育兒經 13:33 2022/11/17

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一位患癌媽媽無懼化療之苦，心中只顧著孩子。

媽媽總是事事以孩子為先，寧願生病的是自己，也不想子女受病魔折磨。台灣兒科專科醫生王韋力近日在社交媒體分享，他遇上一位患癌媽媽無懼化療之苦，心中只顧孩子的病情是否好轉，卻忘了自己的病痛，他希望為這位勇敢樂觀的媽媽集氣。

最新影片︰

患乳癌仍自覺幸運

王韋力醫生於facebook專頁「威力醫師的育兒週記-王韋力」發帖文表示，有一位媽媽帶著有過敏咳的兒子來看診，原本病情已受到控制，可是最近連續的病菌又讓孩子咳不停，當天是孩子經肺炎治療後狀況較好的時候。媽媽心情愉快，跟王醫生閒聊說︰

這次他要認真吃藥，吃到完全好，這樣我才可以放心地去做化療！

媽媽才說起幾個月前兒子來找王醫生看過敏咳時，她意外發現自己胸部有一個腫塊，其後證實患上乳癌第二期。她從容地指，醫生說她還有機會可以開刀，只要先做化療讓腫塊縮小，如果有效就可以開刀，直言「我覺得我還蠻幸運」。

王韋力醫生與母子合照，為這位勇敢樂觀的媽媽集氣。（王韋力醫生授權刊出圖片）

把心思放在兒子身上

雖然媽媽不幸患癌，但她的心思都在兒子身上，慶幸兒子的過敏咳好多了，形容「我們都很幸運」，還表示︰

在我住院前幾天，他的肺炎也好多了，我可以安心去化療了，真是太棒了！

她目前還沒經歷到化療的副作用，有感住院很輕鬆。不過，王醫生聽到她使用的藥物，以前他在癌症病房也遇過，認為「也許她沒那麼痛苦，但說住院輕鬆我實在不相信。」王醫生感慨︰

媽媽的心中只有孩子，自己的病痛一點都不辛苦。

王醫生與這對母子合照，希望幫她集氣，媽媽還說道「我要不要拿下頭巾露出光頭給你拍照啊，化療真的頭髮會掉光光耶」，將化療之苦以幽默化解。她騙長輩要出去度假旅行，請他們幫忙湊小朋友，其實她是住院接受化療。王醫生希望媽媽除了照顧孩子的健康，也能好好的照顧自己。最後他希望一眾網民為這位勇敢樂觀的媽媽集氣。

網民集氣支持

網民紛紛留言為這位媽媽加油，祝福她早日康復，也有不少乳癌患者為她打氣。點擊睇網民意見︰

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文章獲「威力醫師的育兒週記-王韋力」授權轉載

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責任編輯︰王明芳

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