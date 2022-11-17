【網絡熱話】港女短裙黑絲裝大東山行山　網民高呼：行山高手

▲ 港女短裙黑絲裝大東山行山。

踏入11月，天氣漸見涼爽，郊外行山自然成為市民熱門消遣活動。不過，有網民近日於東涌一帶行山時，卻目擊有女子竟身穿短裙、黑色絲襪，一副OL打扮逐級樓梯步行上大東山，此情此景令她深感驚訝，直言「O曬咀，佩服」。事件曝光後，不少網民紛紛有各自不同解讀，但亦有人指樓主少見多怪，估計該女子是即興行山。

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該位網民在facebook群組「香港行山新手交流區」發帖，指周日（13日）早上由南山出發前往伯公坳影芒草，又形容當日天氣非常炎熱及多人，行至下午2時許，卻突然於人海中看見一名女子裝扮與旁人格格不入，因為女子不但於高溫下穿上長袖衫，帶備厚身外套，更甚是她的下身居然是配以短裙、黑色絲襪及長靴。目擊此幕的網民直言「見到呢位女士咁嘅裝束行上大東山方向，真係O曬咀，佩服」。

▲ 身穿長袖衫的港女配短裙、黑絲中筒靴行上大東山。（FB「香港行山新手交流區」圖片）

帖文曝光後，即引來熱議，有網民懷疑女子是工作所需「可能係job photo shooting」；有人指樓主少見多怪，「唔着鞋行山我都見過，大驚小怪」、「香港大把人打卡大過天」、「即興一齊行上去少少影張相便落返山，見過唔少，着婚紗都見過」，有人則笑言女子是行山高手「佢呢個行裝都行到咁自在」。

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行山想行得安心兼放心，TOPick便曾請教迪卡儂的遠足運動大使Jan，分享5大行山基本裝備，包括: 行山鞋、背囊、透氣服、登山外套、防曬裝備及行山杖。

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責任編輯：羅嘉欣