【無奇不有】結婚1年布偶丈夫出軌　手機找到偷吃證據老婆罰其瞓梳化

▲ 巴西一名37歲女子控訴布偶老公偷吃，但因太愛老公而決定懲罰他瞓梳化，讓他繼續留下。

世界上無奇不有，巴西女子莫拉伊斯（MeirivoneRocha Moraes）去年底與布偶老公馬塞洛（Marcelo）結婚成為網絡熱話，他們結婚快一周年，近日卻離奇爆出老公出軌，令莫拉伊斯很難過，但為免小朋友想念爸爸，她決定與老公分房瞓，罰他瞓梳化。

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綜合外媒報道，現年37歲的巴西女子莫拉伊斯（MeirivoneRocha Moraes），因抱怨自己沒有男朋友，連舞伴都找不到，因此媽媽便為她做了一隻布偶馬賽洛（Marcelo），莫拉伊斯對馬賽洛一見鍾情，兩人約會、結婚，甚至生仔都做埋。不過，莫拉伊斯最近在社交平台「TikTok」上傳了一段影片，控訴她在馬塞洛手機找到出軌證據，讓她非常傷心，

一位朋友告訴我，她看到馬塞洛和另一個女人進入一家汽車旅館，而我和我們的兒子馬塞利尼奧一起住院三天，他感染了病毒。 一開始，我以為她在撒謊，但後來我翻他的手機，看到了對話，這讓我確定他在出軌。

但馬塞洛否認這一切，並表示他很愛莫拉伊斯，還哭著求莫拉伊斯原諒他。

莫拉伊斯坦承，老公的出軌令她很想把老公趕出家門，但兩人的孩子還小，擔心離婚之後孩子會想念爸爸，而且她沒辦法活在沒有老公陪伴的世界。莫拉伊斯表示會和馬塞洛溝通，而且要馬塞洛確保日後不會再度劈腿，若再發生同樣事件，她絕對不會原諒他。

因「出軌醜聞」嚴重影響了他們的關係，自事件發生以來，兩夫婦一直分房睡覺，莫拉伊斯與兒子馬塞利尼奧（Marcelinho）在房間睡，馬塞洛則要當廳長瞓梳化。

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責任編輯︰王明芳