【世界盃2022】深夜12時揭幕戰卡塔爾對厄瓜多爾 ViuTV免費直播【附直播點搜尋器】
世界盃明晨（20日）12時於卡塔爾開鑼，今屆賽事獨家轉播權由NowTV奪得，其中有19場賽事由將ViuTV免費直播，包括揭幕戰卡塔爾對厄瓜多爾，2場準決賽及決賽，其中港人熱捧的英格蘭，在分組賽首戰對伊朗亦會免費直播，詳情即看【下一頁】。
本地多間餐廳及酒吧已購入直播權播放賽事，NowTV特設FIFA 世界盃 2022直播搜尋，方便市民尋找直播熱點，觀看全64場賽事。想一面與朋友一起欣賞球賽，一面享受特色美食，即看餐廳及酒吧推介一覽。
全64場賽事的賽程
第一輪分組賽賽程（香港時間）：
|日期
|時間
|對戰隊伍
|11月21日（一）
|晚上6時
|【A組】卡塔爾對厄瓜多爾
|11月21日（一）
|晚上9時
|【B組】英格蘭 對 伊朗
|11月21日（一）
|深夜12時
|【A組】塞內加爾 對荷蘭
|11月21日（一）
|深夜3時
|【B組】美國對威爾斯
|11月22日（二）
|晚上6時
|【C組】阿根廷對沙特阿拉伯
|11月22日（二）
|晚上9時
|【D組】丹麥對突尼西亞
|11月22日（二）
|深夜12時
|【C組】墨西哥對波蘭
|11月22日（二）
|深夜3時
|【D組】法國對澳洲
|日期
|時間
|對戰隊伍
|11月23日（三）
|晚上6時
|【F組】摩洛哥對克羅地亞
|11月23日（三）
|晚上9時
|【E組】德國對日本
|11月23日（三）
|深夜12時
|【E組】西班牙對哥斯達黎加
|11月23日（三）
|深夜3時
|【F組】比利時對加拿大
|11月24日（四）
|晚上6時
|【G組】瑞士對喀麥隆
|11月24日（四）
|晚上9時
|【H組】烏拉圭對韓國
|11月24日（四）
|深夜12時
|【H組】葡萄牙對加納
|11月24日（四）
|深夜3時
|【G組】巴西對塞爾維亞
第二輪分組賽賽程（香港時間）：
|日期
|時間
|對戰隊伍
|11月25日（五）
|晚上6時
|【B組】威爾斯對伊朗
|11月25日（五）
|晚上9時
|【A組】卡塔爾對塞內加爾
|11月25日（五）
|深夜12時
|【A組】荷蘭對厄瓜多爾
|11月25日（五）
|深夜3時
|【B組】英格蘭對美國
|11月26日（六）
|晚上6時
|【D組】突尼西亞對澳洲
|11月26日（六）
|晚上9時
|【C組】波蘭對沙特阿拉伯
|11月26日（六）
|深夜12時
|【D組】法國對丹麥 11月26日
|11月26日（六）
|深夜3時
|【C組】阿根廷對墨西哥
|日期
|時間
|對戰隊伍
|11月27日（日）
|晚上6時
|【E組】日本對哥斯達黎加
|11月27日（日）
|晚上9時
|【F組】比利時對摩洛哥
|11月27日（日）
|深夜12時
|【F組】克羅地亞對加拿大
|11月27日（日)
|深夜3時
|【E組】西班牙對德國
|11月28日（一）
|晚上6時
|【G組】喀麥隆對塞爾維亞
|11月28日（一）
|晚上9時
|【H組】韓國對加納
|11月28日（一）
|深夜12時
|【G組】巴西對瑞士
|11月28日（一）
|深夜3時
|【H組】葡萄牙對烏拉圭
第三輪分組賽賽程（香港時間）：
|日期
|時間
|對戰隊伍
|11月29日（二）
|晚上11時
|
【A組】厄瓜多爾對塞內加爾
【A組】荷蘭對卡塔爾
|11月29日（二）
|深夜3時
|
【B組】威爾斯對英格蘭
【B組】伊朗對美國
|11月30日（三）
|晚上11時
|
【D組】澳洲對丹麥
【D組】突尼西亞對法國
|11月30日（三）
|深夜3時
|
【C組】波蘭對阿根廷
【C組】沙特阿拉伯對墨西哥
|12月1日（四）
|晚上11時
|
【F組】克羅地亞對比利時
【F組】加拿大對摩洛哥
|12月1日（四）
|深夜3時
|
【E組】日本對西班牙
【E組】哥斯達黎加對德國
|12月2日（五）
|晚上11時
|
【H組】加納對烏拉圭
【H組】韓國對葡萄牙
|12月2日（五）
|深夜3時
|
【G組】塞爾維亞對瑞士
【G組】喀麥隆對巴西
|12月5日（一）
|晚上11時
|【16強5】E組首名 對 F組次名
|12月5日（一）
|深夜3時
|【16強6】G組首名 對 H組次名
|12月6日（二）
|晚上11時
|【16強7】F組首名 對 E組次名
|12月6日（二）
|深夜3時
|【16強8】H組首名 對 G組次名
世界盃 2022 8強至決賽賽程（香港時間）：
|日期
|時間
|對戰隊伍
|12月9日（五）
|晚上11時
|【8強1】16強5勝方 對 16強6勝方
|12月9日（五）
|深夜3時
|【8強2】16強1勝方 對 16強2勝方
|12月10日（六）
|晚上11時
|【8強3】16強7勝方 對 16強8勝方
|12月10日（六）
|深夜3時
|【8強4】16強3勝方 對 16強4勝方
|12月13日（二）
|深夜3時
|【4強1】8強1勝方 對 8強2勝方
|12月14日（三）
|深夜3時
|【4強2】8強3勝方 對 8強4勝方
|12月17日（六）
|晚上11時
|【季軍戰】4強1負方 對 4強2負方
|12月18日（日）
|晚上11時
|【決賽】4強1勝方 對 4強2勝方
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：陳麗娜