  • 25°C
香港時間 : 20221119日 (週六) 11:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界盃2022】深夜12時揭幕戰卡塔爾對厄瓜多爾　ViuTV免費直播【附直播點搜尋器】

社會 10:30 2022/11/19

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

世界盃香港時間明天凌晨12時開鑼。（卡塔爾世界盃2022官網圖片）

世界盃明晨（20日）12時於卡塔爾開鑼，今屆賽事獨家轉播權由NowTV奪得，其中有19場賽事由將ViuTV免費直播，包括揭幕戰卡塔爾對厄瓜多爾，2場準決賽及決賽，其中港人熱捧的英格蘭，在分組賽首戰對伊朗亦會免費直播，詳情即看【下一頁】

本地多間餐廳及酒吧已購入直播權播放賽事，NowTV特設FIFA 世界盃 2022直播搜尋，方便市民尋找直播熱點，觀看全64場賽事。想一面與朋友一起欣賞球賽，一面享受特色美食，即看餐廳及酒吧推介一覽

全64場賽事的賽程

第一輪分組賽賽程（香港時間）：

日期 時間 對戰隊伍
11月21日（一） 晚上6時 【A組】卡塔爾對厄瓜多爾
11月21日（一） 晚上9時 【B組】英格蘭 對 伊朗
11月21日（一） 深夜12時 【A組】塞內加爾 對荷蘭
11月21日（一） 深夜3時 【B組】美國對威爾斯
11月22日（二） 晚上6時 【C組】阿根廷對沙特阿拉伯
11月22日（二） 晚上9時 【D組】丹麥對突尼西亞
11月22日（二） 深夜12時 【C組】墨西哥對波蘭
11月22日（二） 深夜3時 【D組】法國對澳洲
日期 時間 對戰隊伍
11月23日（三） 晚上6時 【F組】摩洛哥對克羅地亞
11月23日（三） 晚上9時 【E組】德國對日本
11月23日（三） 深夜12時 【E組】西班牙對哥斯達黎加
11月23日（三） 深夜3時 【F組】比利時對加拿大
11月24日（四） 晚上6時 【G組】瑞士對喀麥隆
11月24日（四） 晚上9時 【H組】烏拉圭對韓國
11月24日（四） 深夜12時 【H組】葡萄牙對加納
11月24日（四） 深夜3時 【G組】巴西對塞爾維亞

第二輪分組賽賽程（香港時間）：

日期 時間 對戰隊伍
11月25日（五） 晚上6時 【B組】威爾斯對伊朗
11月25日（五） 晚上9時 【A組】卡塔爾對塞內加爾
11月25日（五） 深夜12時 【A組】荷蘭對厄瓜多爾
11月25日（五） 深夜3時 【B組】英格蘭對美國
11月26日（六） 晚上6時 【D組】突尼西亞對澳洲
11月26日（六） 晚上9時 【C組】波蘭對沙特阿拉伯
11月26日（六） 深夜12時 【D組】法國對丹麥 11月26日
11月26日（六） 深夜3時 【C組】阿根廷對墨西哥
日期 時間 對戰隊伍
11月27日（日） 晚上6時 【E組】日本對哥斯達黎加
11月27日（日） 晚上9時 【F組】比利時對摩洛哥
11月27日（日） 深夜12時 【F組】克羅地亞對加拿大
11月27日（日) 深夜3時 【E組】西班牙對德國
11月28日（一） 晚上6時 【G組】喀麥隆對塞爾維亞
11月28日（一） 晚上9時 【H組】韓國對加納
11月28日（一） 深夜12時 【G組】巴西對瑞士
11月28日（一） 深夜3時 【H組】葡萄牙對烏拉圭

第三輪分組賽賽程（香港時間）：

日期 時間 對戰隊伍
11月29日（二） 晚上11時

【A組】厄瓜多爾對塞內加爾

【A組】荷蘭對卡塔爾
11月29日（二） 深夜3時

【B組】威爾斯對英格蘭

【B組】伊朗對美國
11月30日（三） 晚上11時

【D組】澳洲對丹麥

【D組】突尼西亞對法國
11月30日（三） 深夜3時

【C組】波蘭對阿根廷

【C組】沙特阿拉伯對墨西哥
12月1日（四） 晚上11時

【F組】克羅地亞對比利時

【F組】加拿大對摩洛哥
12月1日（四） 深夜3時

【E組】日本對西班牙

【E組】哥斯達黎加對德國
12月2日（五） 晚上11時

【H組】加納對烏拉圭

【H組】韓國對葡萄牙
12月2日（五） 深夜3時

【G組】塞爾維亞對瑞士

【G組】喀麥隆對巴西
12月5日（一） 晚上11時 【16強5】E組首名 對 F組次名
12月5日（一） 深夜3時 【16強6】G組首名 對 H組次名
12月6日（二） 晚上11時 【16強7】F組首名 對 E組次名
12月6日（二） 深夜3時 【16強8】H組首名 對 G組次名

世界盃 2022 8強至決賽賽程（香港時間）：

日期 時間 對戰隊伍
12月9日（五） 晚上11時 【8強1】16強5勝方 對 16強6勝方
12月9日（五） 深夜3時 【8強2】16強1勝方 對 16強2勝方
12月10日（六） 晚上11時 【8強3】16強7勝方 對 16強8勝方
12月10日（六） 深夜3時 【8強4】16強3勝方 對 16強4勝方
12月13日（二） 深夜3時 【4強1】8強1勝方 對 8強2勝方
 
12月14日（三） 深夜3時 【4強2】8強3勝方 對 8強4勝方
12月17日（六） 晚上11時 【季軍戰】4強1負方 對 4強2負方
12月18日（日） 晚上11時 【決賽】4強1勝方 對 4強2勝方

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【世界盃2022】食肆限定菜式及優惠速報　麥當勞睇波超值餐+小食店外賣8折【不斷更新】
17:38 2022/11/14
【世界盃2022】食肆限定菜式及優惠速報　麥當勞睇波超值餐+小食店外賣8折【不斷更新】
【世界盃2022】一文看清直播球賽酒店+住宿優惠　最平人均$245送手工啤加小食
16:45 2022/11/10
【世界盃2022】一文看清直播球賽酒店+住宿優惠　最平人均$245送手工啤加小食
【世界盃2022】特色餐廳一覽部分直播賽事　足球主題店+全球50間最佳漢堡店之一【不斷更新】
11:00 2022/11/17
【世界盃2022】特色餐廳一覽部分直播賽事　足球主題店+全球50間最佳漢堡店之一【不斷更新】

你可能感興趣

【世界盃2022】食肆限定菜式及優惠速報　麥當勞睇波超值餐+小食店外賣8折【不斷更新】
17:38 2022/11/14
【世界盃2022】食肆限定菜式及優惠速報　麥當勞睇波超值餐+小食店外賣8折【不斷更新】
【世界盃2022】一文看清直播球賽酒店+住宿優惠　最平人均$245送手工啤加小食
16:45 2022/11/10
【世界盃2022】一文看清直播球賽酒店+住宿優惠　最平人均$245送手工啤加小食
【世界盃2022】特色餐廳一覽部分直播賽事　足球主題店+全球50間最佳漢堡店之一【不斷更新】
11:00 2022/11/17
【世界盃2022】特色餐廳一覽部分直播賽事　足球主題店+全球50間最佳漢堡店之一【不斷更新】
美食 運動員 塞內加爾 喀麥隆 加納 世界盃 厄瓜多爾 威爾斯 英格蘭 卡塔爾

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【網絡熱話】第一城被鎖林寶女車主身份曝光　擁驕人身段用兩字回應網民【多圖】
10:01 2022/11/18
【網絡熱話】第一城被鎖林寶女車主身份曝光　擁驕人身段用兩字回應網民【多圖】
【兩性關係】無懼世俗眼光親情變愛情　靚女嫁大12歲「舅父」8年生3孩
17:56 2022/11/17
【兩性關係】無懼世俗眼光親情變愛情　靚女嫁大12歲「舅父」8年生3孩
【偏心媽媽】大女從小努力乖巧被忽視　照顧中風媽換來一巴掌醒覺：母愛是奢望
11:04 2022/11/18
【偏心媽媽】大女從小努力乖巧被忽視　照顧中風媽換來一巴掌醒覺：母愛是奢望