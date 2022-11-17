【法證先鋒V】蔡思貝低胸裝登場即遭鹹豬手　入行9年傳16段緋聞【多圖】

▲ 蔡思貝低胸登場即遭鹹豬手摸Pat，認真大犧牲。

TVB台慶劇《法證先鋒V》每集均有新角色登場，昨晚（11月16日）除了有軍裝行咇的王敏奕首度登場外，長髮蔡思貝亦以性感造型粉墨登場。飾演自由服務業者Taya的蔡思貝，戴上假髮、穿上黑色低胸西裝亮相，化身活動公關的她在豪宅內招呼賓客。

其中一名外籍醉漢看中蔡思貝，糾纏著她要求陪酒。蔡思貝拒絕不遂，在拉扯期間倒瀉紅酒，對方趁機向她施鹹豬手，掃完大髀再摸臂部，「視后」一出場便吃盡豆腐，今次演出可謂犧牲色相！

活動過後蔡思貝即脫下假髮釋放，其及肩招牌短髮重現。之後講她因失眠而參加失眠俱樂部，然後認識到劇中有感情線的袁偉豪，二人更到了墳場共度一夜。

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「假學歷」轟動一時

現年31歲的蔡思貝（Sisley）在13歲時便獨自到紐西蘭留學，大學再到德國海德堡大學修讀民族學，但未完成第一年課程便於2013年暑假回港，參選香港小姐並勇奪亞軍而入行。入行後獲大台賞識備受力捧，安排拍攝多套劇集，入行第二年即擔正《衝線》女主角，演藝事業發展如日中天。

可是人紅多是非，同年負面新聞不斷，當中更被爆出僅花兩個月時間「極速修畢」菲律賓比立勤國立大學的工商管理學士課程，又被揭發當年申請入讀美大學碩士學位時，懷疑其母親未有申報親屬關係，並為她撰寫推薦信，「假學歷」事件轟動一時。

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憑「癲姐」奪視后

蔡思貝父親是警察，從小在北角警察宿舍長大蔡思貝，曾立志當女警，可能因這原因，她多次在劇集《鐵馬戰車》、《機場特警》、《飛虎3壯志英雄》等飾演警務人員，即使在《飛虎3》演唯一女飛虎，表現不輸蝕於一眾男演員。

思貝亦憑努力改變外間對她早期的負面印象，在2017年，憑《踩過界》裡「癲姐」一角，在《萬千星輝頒獎典禮2017》奪得「最受歡迎電視女角色」，打破楊怡、王君馨的紀錄成為史上最年輕的得主；亦先後在《星和無綫電視大獎2017》及《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2017》中獲得「我最愛TVB電視女角色」及「最喜愛TVB電視角色」獎項。

在2020年，再憑《踩過界II》在《萬千星輝頒獎典禮2020》首奪「最佳女主角」獎，確定TVB一姐地位。

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緋聞女皇

感情方面，蔡思貝花邊新聞不絕，入行至今與多名男藝人，包括胡鴻鈞、王浩信、余德丞、張振朗、羅子溢、鄭俊弘等傳出16段緋聞，被網民封為「姣精」、「人肉發電機」。當中她只承認過兩段情，其中一位是排舞師麥秋成。

而與傳足3年緋聞的胡鴻鈞，二人強調屬好朋友關係，但女方不時被拍到駕駛男方名車，更有指早已融入男方家中。

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