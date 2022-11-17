  • 27°C
香港時間 : 20221117日 (週四) 16:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【法證先鋒V】蔡思貝低胸裝登場即遭鹹豬手　入行9年傳16段緋聞【多圖】

娛樂 15:32 2022/11/17

分享：

分享：

熱門 保暖大法 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 繩角 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

蔡思貝低胸登場即遭鹹豬手摸Pat，認真大犧牲。

TVB台慶劇《法證先鋒V》每集均有新角色登場，昨晚（11月16日）除了有軍裝行咇的王敏奕首度登場外，長髮蔡思貝亦以性感造型粉墨登場。飾演自由服務業者Taya的蔡思貝，戴上假髮、穿上黑色低胸西裝亮相，化身活動公關的她在豪宅內招呼賓客。

其中一名外籍醉漢看中蔡思貝，糾纏著她要求陪酒。蔡思貝拒絕不遂，在拉扯期間倒瀉紅酒，對方趁機向她施鹹豬手，掃完大髀再摸臂部，「視后」一出場便吃盡豆腐，今次演出可謂犧牲色相！

活動過後蔡思貝即脫下假髮釋放，其及肩招牌短髮重現。之後講她因失眠而參加失眠俱樂部，然後認識到劇中有感情線的袁偉豪，二人更到了墳場共度一夜。

【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

「假學歷」轟動一時

現年31歲的蔡思貝（Sisley）在13歲時便獨自到紐西蘭留學，大學再到德國海德堡大學修讀民族學，但未完成第一年課程便於2013年暑假回港，參選香港小姐並勇奪亞軍而入行。入行後獲大台賞識備受力捧，安排拍攝多套劇集，入行第二年即擔正《衝線》女主角，演藝事業發展如日中天。

可是人紅多是非，同年負面新聞不斷，當中更被爆出僅花兩個月時間「極速修畢」菲律賓比立勤國立大學的工商管理學士課程，又被揭發當年申請入讀美大學碩士學位時，懷疑其母親未有申報親屬關係，並為她撰寫推薦信，「假學歷」事件轟動一時。

最新影片推介：陳瀅專訪

憑「癲姐」奪視后

蔡思貝父親是警察，從小在北角警察宿舍長大蔡思貝，曾立志當女警，可能因這原因，她多次在劇集《鐵馬戰車》、《機場特警》、《飛虎3壯志英雄》等飾演警務人員，即使在《飛虎3》演唯一女飛虎，表現不輸蝕於一眾男演員。

思貝亦憑努力改變外間對她早期的負面印象，在2017年，憑《踩過界》裡「癲姐」一角，在《萬千星輝頒獎典禮2017》奪得「最受歡迎電視女角色」，打破楊怡、王君馨的紀錄成為史上最年輕的得主；亦先後在《星和無綫電視大獎2017》及《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2017》中獲得「我最愛TVB電視女角色」及「最喜愛TVB電視角色」獎項。

在2020年，再憑《踩過界II》在《萬千星輝頒獎典禮2020》首奪「最佳女主角」獎，確定TVB一姐地位。

    點擊圖片放大
    +25
    +24

緋聞女皇

感情方面，蔡思貝花邊新聞不絕，入行至今與多名男藝人，包括胡鴻鈞、王浩信、余德丞、張振朗、羅子溢、鄭俊弘等傳出16段緋聞，被網民封為「姣精」、「人肉發電機」。當中她只承認過兩段情，其中一位是排舞師麥秋成。

而與傳足3年緋聞的胡鴻鈞，二人強調屬好朋友關係，但女方不時被拍到駕駛男方名車，更有指早已融入男方家中。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【無間一戰】蔡思貝被發現駕胡鴻鈞跑車出入　直認幫忙撻車：一直都是好朋友
16:17 2022/09/13
【無間一戰】蔡思貝被發現駕胡鴻鈞跑車出入　直認幫忙撻車：一直都是好朋友
【美麗戰場】麥秋成曾與蔡思貝拍拖閃婚湯怡　任《造星》導師轉大台當「TVB御用賤男」
12:37 2022/10/13
【美麗戰場】麥秋成曾與蔡思貝拍拖閃婚湯怡　任《造星》導師轉大台當「TVB御用賤男」
【CP訓練營】「年輕版林家棟」配對失敗即場爆喊　導師賴慰玲深夜折返調解
16:57 2022/11/10
【CP訓練營】「年輕版林家棟」配對失敗即場爆喊　導師賴慰玲深夜折返調解
【TVB節目巡禮】花旦鬥性感趙希洛大解放　蔡思貝谷盡事線陳自瑤曬腿
15:31 2022/11/11
【TVB節目巡禮】花旦鬥性感趙希洛大解放　蔡思貝谷盡事線陳自瑤曬腿
【法證先鋒V】蔡思貝長髮造型獲好評　王敏奕演熱血新紮師妹
12:12 2022/11/13
【法證先鋒V】蔡思貝長髮造型獲好評　王敏奕演熱血新紮師妹
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】
19:39 2022/11/16
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】

你可能感興趣

【無間一戰】蔡思貝被發現駕胡鴻鈞跑車出入　直認幫忙撻車：一直都是好朋友
16:17 2022/09/13
【無間一戰】蔡思貝被發現駕胡鴻鈞跑車出入　直認幫忙撻車：一直都是好朋友
【美麗戰場】麥秋成曾與蔡思貝拍拖閃婚湯怡　任《造星》導師轉大台當「TVB御用賤男」
12:37 2022/10/13
【美麗戰場】麥秋成曾與蔡思貝拍拖閃婚湯怡　任《造星》導師轉大台當「TVB御用賤男」
【CP訓練營】「年輕版林家棟」配對失敗即場爆喊　導師賴慰玲深夜折返調解
16:57 2022/11/10
【CP訓練營】「年輕版林家棟」配對失敗即場爆喊　導師賴慰玲深夜折返調解
蔡思貝 娛樂人物職業 演員 法證先鋒 TVB 電視劇 娛樂行業 香港小姐 萬千星輝頒獎典禮

最高瀏覽

【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
12:22 2022/11/16
【求生意念】30歲男陷重度昏迷1個原因苦撐兩周離世　醫生：病人會自己選時間走
【佛門女俠】和尚疑用手機向女子講露骨說話　翁靜晶發聲：劣幣逐良幣
14:02 2022/11/16
【佛門女俠】和尚疑用手機向女子講露骨說話　翁靜晶發聲：劣幣逐良幣
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】
19:39 2022/11/16
【法證先鋒V】蔡潔處女作全裸與志偉演激情戲 　被指為「翻版李佳芯」逐步上位【多圖】