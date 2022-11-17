【網絡熱話】東涌上空現飛碟雲？　天文台拆解UFO雲真身

▲ (香港風景攝影會fb)

有網民昨天（16日）在社交平台群組「香港風景攝影會」分享多張天空照片，相中可見一團形狀獨特的雲又大又圓，像一艘UFO一樣，十分壯觀。

不少網民大讚漂亮，「嘩！ 好似給香港加冕一樣 」，亦有人笑言「唔好以為扮舊雲，我就唔知你係UFO」、「歡迎外星人到訪地球」、「時空穿梭門」、「通往元宇宙」。另外，亦有其他網民分享在西貢及其他地方見過類似的「UFO雲」。

天文台曾在社交平台分享，「天空出現這團好像飛碟的雲，不是因為外星人的出現，而是一個自然現象。」這種雲稱為莢狀雲，它的形狀像一塊或多塊凸透鏡，輪廓清晰。由於外形看起來像飛碟，所以又俗稱「飛碟雲」。

天文台解釋，「飛碟雲」形成多數與地形有關，當一層較穩定和潮濕的空氣，遇到障礙物，例如山脈阻擋時，會被迫沿山坡抬升，引起上下起伏的波浪，而上升的氣流令潮濕的空氣變冷，凝結成雲，而下沉的氣流又再令雲蒸發，所以便形成了凸透鏡形狀的雲。

天文台又稱，「飛碟雲」雖然不會帶來降雨，不過它的出現即是代表「雲所在的高度有波動的氣流」，所以飛機飛行時都會留意「飛碟雲」會否出現。而「飛碟雲」偶爾更會伴隨虹彩出現，特別是日出日落時分。這種雲又稱為「脊狀卷雲」，雲的形狀看起來就像脊椎骨、肋骨或魚骨，主要出現在卷雲。另外，附近一片片白色或灰色的碎裂雲塊，則是「高積雲」，通常帶有陰影部分，是由薄層、圓塊或卷狀所組成，有時亦會呈現纖維狀或擴散模樣。

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責任編輯：余思嵐

