【凍齡女神】55歲王祖賢素顔現身寺廟　仙氣不減全靠3招凍齡秘訣

▲ 55歲王祖賢素顔現身寺廟，仙氣不減全靠3招凍齡秘訣。

憑電影《倩女幽魂》「聶小倩」一角紅遍亞洲的王祖賢，自2004年息影後便於加拿大溫哥華定居，並專心學佛。近日網上又流傳她現身寺廟修行的照片，可見55歲的她依然仙氣不減，更被網民大讚猶如「仙女下凡」。

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王祖賢息影後，鮮有出現在公眾場合，但每當被偶遇都會引起關注。近日再有網民目擊王祖賢現身寺廟修行，可見她身穿黑色海青服，紮起馬尾，在陽光照射下，皮膚更顯白裡透紅。另一張相片可見她脫下口罩露出素顔，皮膚依然白滑，充滿仙氣。

不少網民看過照片後，都大讚王祖賢保養得宜，「白到發光，彷彿就是仙女下凡一般亮眼」、「怎麼出道那麼久了，卻好像都沒變過」、「又戀愛了」，不過亦網民留言「仔細一看，好像頭髮白了一些」，但以她的年齡而言，狀態已經相當不錯。

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起床先喝2大杯溫水

究竟王祖賢有什麼保養心得？她過去曾表示，喝水是女生的抗老秘訣，她每天起床後，都會空腹喝2大杯溫水，可補充睡覺時皮膚流失的水分，亦有助促進新陳代謝，穩定肌膚狀況。

愛吃西柚護膚

王祖賢又透露自己經常吃水果，當中最愛的就是西柚（又稱葡萄柚），西柚含豐富維他命C和鉀質，亦有胡蘿蔔素及茄紅素，是強力的抗氧化劑，有助減慢衰老，增强抵抗力。

每天運動30分鐘

擁有173cm身高的王祖賢自小便喜愛運動，讀書時曾加入籃球隊。她認為運動有助排出體內毒素，因此每天堅持運動30分鐘，即使在室內場地運動時，亦不會開冷氣，讓身體自然排汗。

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王祖賢於1967年在台灣出生，在15歲已開始拍廣告，16歲拍台灣片《今年的湖畔會很冷》入行，後到香港發展。

1987年，她憑電影《倩女幽魂》紅透亞洲。有指因她經常在片埸喊常對方為哥哥，於是令張國榮多了「哥哥」這個稱號。

1987年，她與台灣音樂才子齊秦拍拖。至1993年，王祖賢與有婦之夫林建岳相戀，導致王祖賢和齊秦分手，更令林建岳和太太謝玲玲離婚，王祖賢因此背負小三之名令形象受損。

在1994年，卻傳出王祖賢與林建岳感情有變，1995年王祖賢突然移居溫哥華，與林建岳關係告一段落。

她在2004年拍畢電影《美麗上海》後息影，近年多次被拍到在佛堂裡穿著黑色海青服，被指帶髮修行，據悉其法號為「行覺」。

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責任編輯：羅嘉欣