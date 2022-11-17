【肺炎球菌】細菌化膿腦壓高致「頭頂長角」　4歲女童染肺炎球菌引發腦膜炎亡

▲ 台灣一名4歲女童肺炎球菌上腦，引發腦膜炎亡。

幼兒生病未必可清楚表達出來，若果有異常哭鬧，家長要多加留意！台灣日前舉行了兒科醫學會，有醫生分享了4歲女童感染肺炎球菌的案例。女童突然頭痛、持續發燒和嘔吐送院，證肺炎球菌入侵腦部引致腦膜炎，出現皮下膿瘍令頭頂似長角，女童最後不治。

4歲女童腦膜炎急送院

綜合台灣傳媒報道，台中榮總兒童感染科主任、小兒科專科醫生陳伯彥日前參加兒科醫學會，他分享了幼童受肺炎球菌（肺炎鏈球菌）感染的個案，一名4歲女童因異常哭鬧，沒有活力、食慾差，在清晨突然頭痛、發燒及不停嘔吐，家長將她送至醫院急診。

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當時該名女童經醫生急診檢查發現頸部僵硬，被診斷出腦膜炎，病因是受肺炎球菌感染「上腦」。陳伯彥醫生展示女童的腦部X光照片，解說女童情況出現肺炎球菌上腦，更化膿形成皮下膿瘍，本應是引流膿液，但由於難以排出，令女童頭上突起猶如「長角」，腦壓過高更壓迫腦幹。當時有緊急使用抗生素，但細菌量過高，最後不幸離世。

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肺炎球菌專攻幼童

該名女童接種了台灣公費肺炎球菌疫苗，卻因為感染未涵蓋的血清型菌株，加上本身裝有人工耳，令感染一發不可收拾。陳醫生解釋台灣有提供幼童公費鏈球菌疫苗注射，但因為肺炎球菌的血清型菌株多達90多種，疫苗不涵蓋所有，如果幼童一旦感染疫苗未涵蓋、侵襲性高的血清型菌株，細菌容易入侵到血液、脊椎液、腦部，導致中耳炎、鼻竇炎、肺炎，甚至腦膜炎，嚴重甚至危及性命。

此外，陳伯彥醫生指出孩童的肺炎球菌帶菌量是20到40%，病毒會透過黏膜屏障破損，進入體內，而台灣的肺炎球菌常見感染2至5歲兒童，因為小孩子抵抗力還沒完全發育成熟。陳醫生提醒家長要留意，腦膜炎症狀是典型的頭痛和嘔吐，但是年幼的小孩不會講出有何不適，他們只會一直哭鬧不安和嘔吐去表現出來，家長要留神。而醫生建議0至5歲的幼兒宜接種相關疫苗去防範。

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責任編輯︰王明芳