【大學選科】大學畢業生投選十大最後悔科目　第一位近9成人後悔嫌人工前景差

▲ 大學畢業生投選十大最後悔科目，與人工和前景不佳有關。

在職人士有曾後悔當年選修的大學科目？你仍在主修科的行業工作嗎？美國有求職網站最近公布一項調查結果，有逾4成大學畢業生對當初選讀的科目感到後悔，與就業前景及收入息息相關。而第一名最令人後悔的科目，多達87%畢業生表示後悔，如果可以返回當初，會改選其他科目。

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外國求職網站ZipRecruiter最近向1,500名擁有大學學位，並希望於6個月內找到工作的求職者進行調查，問題包括「若時間能倒流，在你了解市場和僱主們所需的人才下重新選擇主修科目，你會選擇甚麼？」，兩個答案選擇，分別是「我會再次選擇相同科目」及「我會選擇不同的科目」。

結果發現，有多達44％的大學畢業生對自己當年的選修科感到後悔，若可以重新選擇，將會選擇不同的主修科目，以滿足較佳的生活條件。而當中最令人後悔的十大科目以文科為主，第一位有多達87%的大學畢業生表示後悔。

十大最後悔選修科目︰

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該求職網站首席經濟學家Sinem Buber指出，學生在求學時期可能被其他因素吸引而選擇其主修科，但當學生畢業踏足社會，重點便會放在薪酬和工作保障等現實因素。在這班後悔的畢業生當中，大部分均表示若可以重新選擇，會選修資訊科技或工商管理的科目。

調查又發現，求職者對主修科的滿意度與就業前景和收入有密切關係，當中電腦資訊科技成為「最無悔選修科目」之冠，因該科目的畢業生在科學、科技、諮詢及管理等多個行業都好搶手，對人才有極大需求，且平均起點年薪近10萬美元（約78.3萬港元），為調查中最高。

十大令人無悔選修科目︰

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STEM科目有「錢途」

報告另再細分研究領域，發現當中差異驚人，選修科學、技術、工程及數學專業（統稱STEM學科）人士預計整體收入最高。而選讀健康、商科專業人士和文科學生相比，平均賺取的年薪亦較高。收入最高的大學學科與最低收入相比，前者一生可以多賺340萬美元（約2,661萬港元）。

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責任編輯︰林綺玲